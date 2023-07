La semana pasada conocíamos la historia de Julián Montiel Peña, una persona hasta ahora anónima que cree ser hijo de Manolo Escobar y que hacía un llamamiento a través de los medios de comunicación para que la familia del cantante accediese a hacerse las pruebas de ADN.

Fernando Osuna, abogado del supuesto hijo de Manolo Escobar, asegura a Europa Press que existen indicios para creer que el cantante podría ser el padre de su cliente: "Veo que tiene un parecido muy grande, el parecido es enorme y también canta que es otro dato importante. La historia de lo ocurrido entre la madre de Julián y Manolo Escobar es creíble, no es disparatada y entra en cualquier lógica sana".

El letrado de Julián ha explicado que el primer paso que van a dar es "descartar que el marido de la madre de Julián sea el padre de Julián. Vamos a descartarlo con una prueba de ADN" y si sale todo bien "presentaremos una demanda. Antes de presentar una demanda, llamaremos a la hija de Manolo Escobar para ver si hay alguna posibilidad de acuerdo, entendimiento y demás".

En cuanto a si es cierto que la hija del artista habría bloqueado en redes sociales a su cliente tras afirmar que es hijo de Escobar, comenta que "yo llevo muy poquito tiempo en este caso, llevo doce días y parece ser que sí, que no ha habido entendimiento o que no ha habido comunicación entre ellos".

Osuna ha explicado que "en principio, ella está en su derecho a negarlo igual que Julián si ve que hay indicios porque la ley busca indicios, no busca una prueba plena. Pide indicios y con esos indicios se puede presentar una demanda" y asegura que no es disparatado "presentar una demanda si hay indicios y, ¿cuáles son esos indicios? Pues un parecido físico enorme, después canta y hay testigos que vieron durante un tiempo a Manolo Escobar con esta señora y después el ADN para descartar que no sea hijo del marido de la madre de Julián".

Por último, Fernando Osuna ha aclarado que Julián está en todo su derecho en averiguar quién es su verdadero padre: "El artículo 39 de la Constitución lo protege el averiguar y que todo el mundo tiene derecho a saber de dónde procede, quién es el padre de una persona. El artículo 39 de la Constitución, muchos tratados internacionales y toda la jurisprudencia y demás".