Tamara Falcó interrumpe su luna de miel para felicitar a "uno de los hombres de su vida"

Veinte días han pasado desde que Tamara Falcó y el empresario Iñigo Onieva se dieran el 'sí, quiero' después protagonizar una de las historias de amor más comentadas de los últimos años. Si bien su gran día ya forma parte del pasado, el matrimonio se encuentra disfrutando de su luna de miel lejos de España, lo que no ha impedido que se olviden de las personas que más quieren.

La marquesa de Griñón ha querido estar pendiente de su agenda para que no se le pasara uno de los días más importantes para ella: el cumpleaños de Juan Avellaneda, uno de sus mejores amigos. Ha utilizado sus redes sociales para compartir un vídeo recopilando varias fotografías de ella y el diseñador, demostrando la gran relación que han forjado a lo largo de los años y lo especial que es su vínculo.

Con la frase: "Feliz cumpleaños, querido. Te quiero", la marquesa de Griñón deja claro que, a pesar de estar en lejos del país disfrutando de su luna de miel con Íñigo Onieva, ha querido dedicar unos minutos a preparar un vídeo para "uno de los hombres más importantes de su vida", como ella misma ha reconocido en alguna ocasión.

Hace apenas una semana, la marquesa de Griñón recibía la noticia del fallecimiento de Marta Chávarri, algo que la dejaba completamente rota y con ganas de regresar a España para estar junto a su primo Álvaro Falcó. Algo que finalmente no pudo cumplir, al no encontrar la manera de viajar a nuestro país para llegar a tiempo para la despedida. A pesar de ello, Tamara le transmitió su apoyo más sincero y sus disculpas por no poder estar a su lado. Sin duda alguna, Tamara Falcó es una persona muy implicada con sus seres queridos y les tiene siempre en cuenta, sin importar las circunstancias.