Taylor Swift, una rompecorazones con una larga lista de novios

La cantante norteamericana Taylor Swift, de treinta y tres años, lleva cantando desde que tenía catorce y es una auténtica estrella que domina varios géneros musicales. Su continuado talento le ha proporcionado una gran popularidad y, en consecuencia, un elevado patrimonio. Con decirles que en el pasado año se embolsó cerca de doscientos millones de dólares, ya es para rendirse a sus pies. Díganme si conocen entre nosotros a algún artista que gane tanto. ¿Raphael, que no para? De Julio Iglesias no digo nada, pues desde hace cuatro temporadas no actúa. Dejemos ese apartado sólo para algunos futbolistas de renombre y, acaso, algún torero, por ejemplo Morante de la Puebla, El Juli… y ya me estoy mojando demasiado.

Volviendo a la archimillonaria Taylor Swift: si activa es en su profesión (cantautora, actriz, directora y empresaria), en el amor lleva una impresionante carrera, con una lista de novios que me dispensarán no detalle, puesto que son actores y cantantes desconocidos en estas latitudes. Sólo me referiré a los últimos, comenzando por Joe Alwyn, que no le duró mucho tiempo.

Nada más romper con el mentado Alwyn antes de la pasada primavera, Taylor se enrolló con el líder de la banda The 1975, de nombre Matty Healy. Y a los pocos días la revista US Weekly informó que la estrella "le había dado puerta". Es su costumbre. Nada extraña que un avispado dueño de esas tiendas de camisetas sobre cuya delantera imprimen lo que el cliente quiera, haya lanzado hace poco tiempo un modelo con esta leyenda: "Tienes más novios que T.S." Se entiende que en Estados Unidos tales iniciales corresponden a Taylor Swift, quien hace ya bastante tiempo fue acreedora de este bonito remoquete: "La rompecorazones", que nos lleva a una rumba de "El Fary".

Una vez rota su brevísima relación con aquel citado Matty, Taylor, que no pierde comba, fue vista en actitud supercariñosísima con una estrella de Los Ángeles Lakers, el alero Austin Reaves. Cuentan que es tan guapo como su gran amor del pasado, Joe Alwyn, e incluso tienen cierto parecido físico. Suele esta diva del pop, que escribe la gran mayoría de sus canciones, dedicar una a cada uno de los hombres que le gustan. La más reciente lleva el título de "You´re Losing Me". Los seguidores de Taylor habrán descubierto quién es el destinatario. Me quedo también con la reciente aparición de su álbum "Midnights". En directo se la puede contemplar haciendo virguerías con la guitarra y el piano, los instrumentos habituales con los que compone, aunque también domina el banjo y hasta el ukelele.

Taylor Swift | Archivo

Pero, oigan, no se levanten todavía de la silla, porque existe chisme repetido en varios sitios de internet como si fuera una leyenda: que nuestro campeón Fernando Alonso "flipa" por ella. Ninguno de los dos ha dicho todavía nada al respecto. No he hallado aún imágenes de ambos en amor y compañía, pero si el asturiano, que lleva una buena temporada con la casa Aston Martin, se empeña, lo mismo alcanza la meta con Taylor Swift. Les recuerdo que hace muy poco tiempo rompió con la periodista deportiva con la que llevaba unido ya dos o tres años. O sea, que el campeón precisa alguien que sustituya a ésta en su solitario corazón.

Les añado más cosas acerca de esta gran estrella. Continúa residiendo la mayor parte del tiempo, si no está de gira como ahora por todos los EE.UU. en Nashville, donde como ya decíamos a los catorce años se empapó del country, las canciones vaqueras que siempre le entusiasmaban desde niña. Y que sigue incorporando a su ecléctico, variado repertorio que trasciende entre el pop, el folk y algunas otras tendencias. Menos mal que no le ha dado por el reguetón, que me parece infumable. Al fin y al cabo, estamos refiriéndonos a una extraordinaria intérprete, ganadora y nominada muchas veces a los Grammy. Con toda la razón del mundo, "Billboard", especie de biblia de la música ligera, la nombró en 2019 "La mujer de la década". Mide un metro ochenta centímetros, suele llevar sus cabellos rubios, y cuentan los que la conocen que es siempre una mujer divertida, dinámica, que siempre quiere divertir en sus espectáculos. Y amén de esa residencia en Nashville, de donde han salido tantas y tantos ídolos de la canción, sobre todo negros, Taylor dispone de otra mansión en Beverly Hills, Hollywood, Los Ángeles, además de otras dos o tres para veranear.Dado su tren de vida, no usa una locomotora desde luego para desplazarse, pero sí un jet privado, "Dassault Falcon 900".

Por lo demás, la estrella actuará en Madrid el 30 de mayo de 2024. He escrito bien: el próximo año, en el ya para entonces muy remozado Estadio Santiago Bernabéu. En España sólo ha actuado en una ocasión, año 2011. Pensaba repetir en 2019, pero el maldito Covid lo impidió. Miles de seguidores de esta diva del pop se apresuraron a solicitar primeramente un número a la organización del concierto, que les facilitaba entrar en una lista después para adquirir su localidad. Fue tal la cantidad de peticiones que no se pudieron admitir todas ellas, para desconsuelo de quienes soñaban con presenciar tan esperado evento.