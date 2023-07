La madre de Almudena Cid se pronuncia tras conocerse la paternidad de Christian Gálvez

Christian Gálvez y Patricia Pardo han generado un enorme revuelo tras anunciar, por sorpresa, que serán padres de su primer hijo en común, además de desvelar que están casados desde hace un año. La pareja ha aprovechado su primer aniversario de boda para contar la buena noticia a sus seguidores con un bonito texto: "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió".

La noticia no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a la familia de Almudena Cid, exmujer de Gálvez, que el año pasado sufrió por la dolorosa separación. Mina Tostado, madre de la gimnasta, le ha dedicado un bonito texto que da a entender que la noticia no ha sido de su agrado, sobre todo cuando ha hablado mal públicamente del que fue su yerno durante más de una década.

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", escribió en Instagram.

Tras anunciarse el divorcio, la madre de Almudena atizó a Gálvez sin piedad en una conocida revista. "Christian ha sido un mentiroso toda su vida". Se trata de la respuesta que le dio la exsuegra de Gálvez a un seguidor en sus redes sociales tras escribir que Christian "no está haciendo nada malo" al enamorarse de otra persona cuatro meses después de separarse: "Tú que sabrás desde cuando está con otra", respondió la madre de Almudena Cid, "ha sido un mentiroso toda su vida".

Aunque en su perfil habla exclusivamente de la carrera profesional de su hija, la madre de Almudena no dudó en compartir una infografía en la que se describía "la anatomía de un manipulador emocional" en la que se destacan rasgos como que "no aceptan su culpa", "se ríe de ti y te juzga" o "tiene grandes habilidades para la mentira". Aquella no fue la primera indirecta que lanzó contra Gálvez, desde que se hizo público el divorcio, este tipo de reflexiones se convirtieron en algo habitual en su perfil de Twitter.