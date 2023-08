Belén Esteban responde a los rumores de separación y arremete contra Mediaset

Belén Esteban está de regreso en España después de varios días de trabajo en Estados Unidos grabando el documental de Sálvame que próximamente estrenará Netflix. Una nueva docuserie de La fábrica de la tele que seguirá la aventura de ocho colaboradores de su extinto programa en su búsqueda de empleo por las televisiones hispanohablantes de América. Una travesía que no ha sido fácil para la tertuliana, pues durante su ausencia se ha hablado sobre una supuesta crisis matrimonial con su marido Miguel Marcos.

Según las primeras informaciones que surgieron tras la marcha de Belén Estaban de nuestro país, la relación con el conductor de ambulancias no estaría atravesando su mejor momento, situación que no habría mejorado con el viaje de la colaboradora. Los reporteros no tardaron en visitar la casa de Belén para preguntar a Miguel sobre su matrimonio. Un interés mediático que sobrepasó al madrileño que terminó enviando un comunicado a los medios de comunicación pidiendo respeto e insistiendo en que es una persona anónima.

A su llegada a España, Belén Esteban no ha tardado en encararse con la prensa que la esperaba a las puertas de su casa. Especialmente dura fue con la reportera del programa Fiesta de Verano, con la que ironizó sobre la situación con su pareja: "Nos hemos separado y vivimos juntos porque somos compañeros de piso. Ya tenemos la custodia de nuestra perrita: lunes, martes y miércoles con Miguel y jueves, viernes, sábado y domingo, conmigo", aseguró. Y es que esta atención mediática no ha sentado nada bien a la de Paracuellos, que señaló de nuevo el anonimato de su marido: "Él no ha ido a ningún programa, ni ha cobrado, ni ha salido en ninguna exclusiva; un poquito de respeto".

Aprovechando las cámaras del programa presentado por Frank Blanco, Belén aprovechó para recriminar a Mediaset "el trato que ha recibido" su marido durante su ausencia: "Me hago una pregunta: a Sálvame no nos querían, ¿no? ¡Joder!, pues que dejen ya de hablar de nosotros, ¿vale?", dijo, despidiéndose con tono burlón: "¡Suerte! Que veo que las cosas no van tan bien. ¡Suerte!", finiquitaba Belén la conversación.

Un ataque a la que durante años ha sido su cadena y que ahora, en el nuevo cambio que ha tomado la nueva dirección de la misma, ya no hay hueco para los colaboradores de Sálvame. De cara al verano y principalmente a la nueva temporada televisiva, la cadena tratará de modificar sus contenidos y se alejará de La fábrica de la tele, sus polémicas y sus problemas judiciales.