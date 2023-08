Elena Tablada contrató a un espía para seguir a Javier Ungría, pero "no por infidelidades"

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría todavía reserva desagradables sorpresas a todos los implicados. La última novedad en el proceso, poco amistoso, era que Elena había contratado a un detective para que siguiese los pasos a su exmarido, tal y como comentó el periodista Daniel Carande en Y ahora Sonsoles. Pero no por las causas habituales.

Las razones para espiar a Javier Ungría no eran sentimentales, como pudiera ser lo habitual, sino económicas. A Elena Tablada no le preocupaba que Javier tuviera una amante, sino otras cuestiones bien distintas.

Elena no solo reconoce que ha usado un detective después del matrimonio, no durante. Y especifica que fue por cuestiones económicas que luego le serían útiles de cara al inminente juicio por la custodia d esa hija en común, Camila. "Una posible infidelidad por parte de su exmarido es el menor de los problemas de Elena. Se trata de un tema más delicado del que no se puede hablar", dice la periodista Beatriz Cortázar en el mismo programa.

Extraña, no obstante, sorprende la postura de la madre de Elena Tablada en este drama. Según Daniel Carande en la crónica rosa esRadio, asegura querer "mucho" a Javier Ungría, pese a la hostil relación de su hija con el ex. Una postura que refuerza la tesis de que no hubo infidelidad a su hija, sino que todo tuvo lugar por otras razones.

De momento no se puede profundizar más en esas cuestiones para no alterar el devenir del juicio, pero sin duda perjudicarían gravemente la imagen pública de Ungría, según la colaboradora del programa de Sandra Barneda Así es la vida, Almudena del Pozo. De momento, la cita judicial para resolver este extremo se ha retrasado.