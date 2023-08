7 / 8

Pocos conciertos (pero muy exitosos)

Que Isabel Pantoja no tiene el mismo nivel de trabajo que antaño es algo evidente. Durante años fue la reina de las galas televisivas y llenaba los teatros de toda España, sin embargo tras comenzar su relación con Julián Muñoz, la tonadillera bajó el ritmo de trabajo. Actualmente realiza pocos conciertos, pero hay que reconocer que sus fans no la han abandonado pues suele colgar el 'no hay localidades’ en todas sus actuaciones. Hace apenas unos meses realizó una exitosa gira por latinoamérica donde se reencontró con sus fans americanos que volvieron a demostrar que es una de las artistas españolas más queridas.