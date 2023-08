Almudena Cid blinda sus redes para evitar tener noticias de Christian Gálvez

Desde que Patricia Pardo y Christian Gálvez anunciasen por sorpresa que llevan un año casados y que están esperando su primer hijo, se esperaba una reacción por parte de Almudena Cid. La exgimnasta lleva meses insinuando que su matrimonio con el presentador no era tan idílico como parecía en televisión y que la obsesión de Gálvez por ser padre le había llevado a "tener pesadillas" y cuadros de ansiedad. Ahora que la pareja de televisivos ha anunciado su paternidad, Almudena ha tomado una drástica decisión que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

Con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la deportista habla sobre sus 21 años en la gimnasia rítmica. "Esta cinta representa mis 21 años en la gimnasia rítmica. Un día me la destrozaron, tuve la sensación de todo mi esfuerzo y dedicación en ella no se tuvo en cuenta", dice, haciendo una clara alusión a los últimos acontecimientos de vida en lo que muchos han interpretado como una metáfora con indirectas hacia su exmarido.

Lo más sorprendente del asunto es que tras la publicación del vídeo es que Almudena ha decidido blindarse de las informaciones y las críticas desactivando los comentarios. Así, evita no solo que los seguidores más críticos opinen sobre el tema, sino también recibir noticias relacionadas con el embarazo de Patricia y Christian. Un gesto significativo que hace pensar que está harta del tema a pesar de que durante meses ha sido ella la que ha alimentado los rumores.

Por el momento Almudena no se ha pronunciado directamente sobre la noticia de la boda, que se celebró apenas unos meses después del anuncio del divorcio, así como del embarazo que su exmarido acaba de anunciar. La actriz no ha hecho ningún comentario en el que haya mencionado de forma directa estas dos noticias que también se desconocen si ella ya era conocedora y se enteró cuando todo el mundo. Aunque ha lanzado mensajes que se pueden interpretar como 'indirectas', por el momento no se ha referido a este tema, una forma más de demostrar que no quiere formar parte de la nueva vida del presentador.

Mientras todo esto ocurre, Almudena está disfrutando de unos días de desconexión con su familia, intentando recargar las pilas para regresar al trabajo en septiembre. Vacaciones de las que también están disfrutando Christian Gálvez y Patricia Pardo. Desde que anunciaron la noticia, la presentadora no ha aparecido en El programa de Ana Rosa puesto que está disfrutando de unos días de descanso. El presentador por su parte mantiene un perfil bajo estos días y desde que hizo el anuncio en redes sociales no ha vuelto a publicar nada relacionado con el tema. La pareja prefiere vivir estos días con la mayor tranquilidad posible y exprimir al máximo sus vacaciones celebrando su amor y el próximo nacimiento de su pequeño.