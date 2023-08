El novio de Macarena Olona cuenta cómo se conocieron: "Fue un flechazo, una historia muy bonita"

Macarena Olona vive un momento personal muy dulce al lado de David Romero, su novio músico, republicano, feminista y antifascista, como él mismo se define. Es la historia de amor de -aparentemente- dos polos opuestos que sintieron un flechazo desde el primer día. Así hablan de su relación en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, donde cuentan cómo se conocieron gracias a las redes sociales. "Estamos en una nube. Llevamos así desde que empezamos. Fue un flechazo. Y es una historia muy bonita", cuenta Romero, que en este momento se encuentra con Macarena de vacaciones en Galicia.

Fue Olona quien comenzó a seguirle en Twitter cuando compartió una noticia del citado diario gallego en la que denunciaba los altos precios del alquiler de vivienda. "Yo también la seguí a ella, a pesar de que yo siempre fui muy crítico con Vox e incluso la había llegado a insultar. Nos seguimos por Twitter sin más. Yo a veces le daba like y ella a mí, pero hasta ahí", desvela.

Poco a poco comenzaron a interaccionar más pero fue una foto de unas albóndigas lo que supuso un antes y un después en su relación nacida en los tiempos del me gusta en redes sociales. "Publiqué una foto de unas albóndigas que acaba de hacer. Y ella me escribió: ‘Me llega el olor aquí'. Yo le respondí: ‘Mejor saben'. Y a partir de ese momento ya empezaron a aparecer trolls llamándome perroflauta y de todo. Entonces ella me escribió por privado pidiéndome perdón. Yo le dije que no era culpa suya y que yo también le pedía perdón por haberla insultado y juzgado sin conocerla", cuenta.

Fuera de las trincheras. Gente normal. pic.twitter.com/l2rwvRy6pi — Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 11, 2023

Tras firmar la paz, se conocieron en persona con una cita en Barcelona que ella misma propuso. "Los gallegos entran sin avisar y cuando te quieres dar cuenta, estás perdida. ¡Cosas de meigas!", añade ella en la entrevista. Cabe mencionar que está siendo una época de cambios en la vida de la abogada de 44 años. Y es que en lo personal, no tanto en lo político, Olona deja así atrás su relación con un agente de la Guardia Civil que es el padre de su hijo Diego. Su nueva relación parece haber influido en su renovado ideario.