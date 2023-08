Antonio David Flores por fin se ha pronunciado sobre la condena a su exmujer Rocío Carrasco por no pagar la pensión de su hijo David Flores. La hija de Rocío Jurado deberá pagar a David 14.000 euros por impago de la pensión alimenticia, así lo dictaminó el juez del caso, Juan Antonio Toro, en el marco del proceso interpuesto por el joven contra su madre.

Rocío fue declarada culpable "como autora responsable de un delito de impago de pensiones", en referencia a los 200 euros mensuales que la protagonista de las docuseries de Telecinco estaba obligada a abonar desde 2018 y durante cinco años y medio. Cabe recordar que en su momento, Rociíto aseguro que no había hecho efectivo el pago porque tenía todos sus bienes embargados, pese a su sustancioso contrato con Mediaset. De momento, la mujer de Fidel Albiac guarda silencio al respecto de la condena, que tiene la posibilidad de recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid.

El que sí se ha pronunciado es Antonio David, que aunque se muestra satisfecho con la decisión de la justicia, ha aprovechado la ocasión para desvelar la verdadera estrategia que tenía su exmujer en este tema: "Rocío Carrasco intentó incapacitar legalmente a mi hijo en diferentes procesos judiciales y la justicia le ha dicho que no. El juez de esta sentencia de abandono de familia te ha dejado claro que es una persona vulnerable. Mi hijo tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado porque afortunadamente su padre le ha dado unos estudios", ha explicado en su último directo en Youtube.

Antonio David asegura que mientras sus hijos "no se mueven por dinero" pues "gracias a Dios no han salido a su madre", Rocío Carrasco intentó incapacitar a David con el objetivo de dejarle sin herencia, como ya pasó con Rocío Flores tras el dramático incidente que ocurrió cuando esta era adolescente. "Mi hijo es más inteligente que tú, Rocío Carrasco, y también es mejor persona. Si tu intención es buscar la forma de incapacitar a su hijo para que no tenga herencia, de la misma forma que has hecho con tu hija, deja de dar la vuelta y sé honesta", le ha pedido el exguardia civil.

Aclara también que su hija, Rocío Flores, jamás ha pedido dinero a nadie y que lleva trabajando desde los 16 años. Y David, aunque tenga una discapacidad "reconocida" es lo suficientemente independiente gracias a la educación y los estudios "que le ha dado su padre".