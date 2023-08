Guerra entre Cristina Pedroche y Lucía Etxebarría por el cuerpo tras el parto: "Perdón por esto..."

La publicación de Cristina Pedroche felicitándose por su cuerpo después del parto sigue trayendo consecuencias mediáticas negativas a la presentadora. La escritora Lucía Etxebarría se unió a las críticas de sus seguidores mostrando el cuerpo de Julie Bhosdale, una pediatra que diez semanas después del parto exhibía unas formas menos tersas que las de la vallecana.

Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto.

A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal.

Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de… https://t.co/0lUCiFSImT pic.twitter.com/Jj5AbFwFbi — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) August 6, 2023

"Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto -escribió Etxebarría-. A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal. Cristina Pedroche factura entre 1 y 2 millones de euros al año. Sólo ella, creo que su marido factura más o menos lo mismo.

Damos por hecho que Cristina cuenta con servicio en casa y una enfermera Salus por la noche, para ayudarle a cuidar al bebé".

Etxebarría se une así a las madres que piensan que Pedroche las ha hecho sentir mal por no hacer lo suficiente. "Si te pasas el día poniendo lavadoras, si apenas sacas ni tiempo para barrer la casa y pasar el polvo con un poco de suerte, si tienes la pila del fregadero a rebosar de vasos sucios, si estás tan cansada como suelen estarlo la mayoría de las mujeres en el postparto, si no cuentas con un entrenador personal como el que se puede pagar Cristina Pedroche, y si tu concepto de meditación es que en cuanto te sientas en un sofá se te cierran los ojos y te quedas dormida... Tú tendrás un cuerpo como el de Julie Bhosale, no como el de Cristina Pedroche".

"No es que te falte fuerza de voluntad. De hecho, tienes una fuerza de voluntad que mueve montañas. Es que no eres rica", zanja con contundencia. "Ah, no olvidemos que, si eres trabajadora autónoma , tres días después de parir ya estarás apagando fuegos en casa desde el ordenador. Como para ponerte a hacer meditación, no te j-ode".

Pedroche, que ya publicó una respuesta a las críticas por su publicación original, en el que exhibía su buen estado de forma atribuyéndolo a la dieta y el ejercicio, ha vuelto a salir a la palestra para explicarse con agobio pero también cierta ironía.

"Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo sola con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto)".

Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal… — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2023

Y continúa: "No tengo entrenador personal porque estudié yo misma, pero claro que recurro a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento (perdón también por esto). El cuerpo de la mujer que muestras es real, de un posparto real. ¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así?".

Y reitera, por último, que no se manipulen sus intenciones: "Todos los cuerpos son reales y válidos y todas las mujeres iguales de buenas madres. No me intentéis hacer sentir mala madre a mí por favor".