Antonio Rossi y su pareja, Hugo Fuertes, tienen todo preparado para su boda. El periodista lleva ya dos años con el joven veinteañeros, y sin temer el qué dirán, ha decidido lanzarse con su pareja a la aventura del matrimonio.

Rossi, de 43 años, es colaborador de los programas del corazón de Telecinco. La de Hugo Fuertes es su primera relación pública, aquella que le animó a romper su privacidad desde noviembre de 2021.

Durante un reciente viaje a Marruecos con su pareja, Antonio Rossi se manifestó ilusionado y "con los brazos abiertos para todo lo bueno que me espera este nuevo curso". Hablaba de esa petición de matrimonio que ahora se hace pública.

Rossi se casará con Fuertes, de profesión modelo, el próximo 16 de agosto de 2024, dentro de un año. Así lo publica la revista Semana.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes comparten su afición por el deporte -el colaborador es un destacado atleta de triatlón- y la gastronomía, tal y como se puede comprobar en las redes sociales del periodista, donde ambos lucen sin complejos su escultural cuerpo.

En su momento, Rossi manifestó estar "bien así, y no me planteo esas cosas... No necesito un papel, que cada uno haga lo que quiera". No obstante, la nueva aventura del matrimonio, confirmada por Fuertes desde su cuenta de Instagram, se presenta ante la pareja.