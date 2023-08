Habla la hermana de Edwin Arrieta: "Jamás nos habló de Daniel Sancho"

Completamente rota y con la voz temblorosa, así se mostró este martes Darling Arrieta, hermana del fallecido Edwin Arrieta, durante una entrevista exclusiva en el programa Así es la vida en Telecinco. La hermana del cirujano asesinado en Tailandia a manos del hijo del actor Rodolfo Sancho habló sobre cómo han recibido la noticia, los últimos mensajes que se envió con su hermano y aclaró si ellos sabían de la existencia de una relación entre ellos.

"Este martes 8 de agosto, hace 8 días, recibí el último mensaje a eso de las ocho y media de la noche. Fue una llamada como siempre cariñosa, me dijo que ya había llegado a Bangkok. Me contó su travesía, unos vestidos que iba a traer, una cosa que iba a comprar a mi hija, que es su ahijada. Eso siempre lo hacía: cuando iba a un lugar nuevo le traía algo a mi niña. Esa fue la última vez", contó Darling entre lágrimas sobre la última comunicación que recibió de Edwin.

Dos días después, fueron sus padres los que se dieron cuenta de que algo no iba bien al no tener noticias del cirujano. Los mensajes llegaban a su móvil pero Edwin no respondía: "El miércoles mis padres ya estaban preocupados porque él hablaba con ellos tres o cuatro veces al día. Y cuando no había ni llamadas mi WhatsApp se empezaron a preocupar (…) Él nos dijo que iba a Tailandia de vacaciones y además a comprar las últimas tecnologías para sus cirugías. Un aparato para las caras, por eso tenía tanto dinero en su habitación, para ese equipo".

Sobre si conocían la relación de Edwin con Daniel Sancho, Darling aclaró que su hermano jamás le habló del joven: "No sabíamos que Daniel Sancho existía. Jamás nos habló de él".

Ahora, pide justicia y solicita al gobierno tailandés el cuerpo del fallecido para poder despedirse de él como merece: "Justicia para mi hermano y que le traigan el cuerpo a m madre. Que su muerte no quede impune. Es un ser humano. No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano, que ha sido a quien han descuartizado. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede torturarlo así? Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia y se haga justicia. Lo han desmembrado y ahora todos los días desmiembran su nombre de manera horrenda poco a poco. No tengo fuerzas para seguir soportando esto".