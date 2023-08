Novedades en el caso de Daniel Sancho. Edwin Arrieta, médico colombiano presuntamente asesinado por el hijo del actor Rodolfo Sancho, habría enviado mensajes de amenaza al teléfono móvil del joven chef español.

Así lo ha desvelado la prensa tailandesa citando fuentes policiales de la investigación. Un elemento, el de las amenazas de muerte de Edwin Arrieta, que hace que la Policía se convenza todavía más de que su asesinato fue premeditado a manos de Daniel Sancho.

Arrieta había amenazado a Sancho con hacer públicas fotos comprometedoras de su relación, y ante la insistencia por mantener sexo, habría causado la pelea con la que -según la declración del presunto autor- la muerte del médico.

A favor de la tesis de las autoridades, una serie de pruebas que van desde las grabaciones e las cámaras, el tiquet de compra de material de limpieza, un gran cuchillo y guantes, entre otras evidencias enumeradas y manejadas hasta ahora por las autoridades.

Comunicado de la familia

Mientras, la familia del acusado ha roto su silencio a través de un escueto comunicado enviado este jueves por el director del despacho de abogados que representa al hijo del actor Rodolfo Sancho, Fernando Oca, a la agencia Efe.

"Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir", explica la familia, que además de dejar claro que no va a hablar en este durísimo trance, no ha dudado en transmitir que "siente mucho el fallecimiento de Edwin" y que "acompañan en el sentimiento a su familia".

Un comunicado que llega cinco días después de que Rodolfo Sancho -cuando su hijo había confesado el crimen ante la policía pero se desconocían los detalles de su declaración y todavía no había pasado a disposición judicial- rompiese su silencio por primera y única vez para pedir el "máximo respeto" y que no se hiciesen "juicios precipitados" que pudiesen interferir en la investigación en estos momentos "delicados y de máxima confusión".