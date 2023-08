Las andanzas del hijo de Camilo Sesto desde que se instaló en Madrid a la muerte de su padre, tras cobrar una sustanciosa herencia millonaria, lo han situado en las páginas de sucesos en los últimos meses. De comportamiento inestable, estrambótico, consumidor de ciertas sustancias, mantiene ahora la idea de convertirse en mujer. No ha especificado si se someterá a alguna intervención quirúrgica que modifique parte de su anatomía. Por el momento se contenta con lucir una horrorosa peluca, mostrar toda suerte de gestos propios de un, o una Drag Queen, y hacerse llamar con un nombre femenino., muy exótico, Sheila Devil. Derrocha dinero con amistades poco recomendables en tanto su madre, que está a su lado cuantos ratos puede en el chalé que heredó en Torrelodones, a treinta kilómetros de Madrid, se manifiesta impotente para conducir el día a día de su díscolo hijo. Como es mayor de edad Camilo Blanes está en su derecho de hacer lo que le venga en gana.

Este Camilín vino al mundo sin una familia estructurada que pudiera educarlo desde su más tierna infancia. Fruto de la breve relación que Camilo Sesto mantuvo con una de sus secretarias, la mexicana María Lourdes Ornelas Soto. El nacimiento se produjo el 24 de noviembre de 1983 en la población azteca de Santa María de la Ribera. Diez meses tardó el cantante alcoyano en reconocerlo legalmente, pues nada quería saber de él. Nunca estuvo en sus pensamientos ni casarse ni tener descendencia.

El bebé fue inscrito en el Registro Civil del Departamento del Distrito Federal, Juzgado número 7, acta 950, con fecha 13 de febrero de 1984. En un principio la madre no quería separarse del pequeño. Vivían modestamente en México. Pero Camilo Sesto, tal vez por alguna presión familiar, viajó a aquel país y se trajo al niño a Madrid. Lo cuál derivó en una demanda de Lourdes Ornelas. Cedió Camilo, como no podía ser de otra manera, aceptando reconocer a su hijo. Por documento notarial, en presencia de los padres de la criatura, consta que Camilo Blanes Cortés (los apellidos reales del cantautor) reconoce como hijo no matrimonial a Michel, que es como en principio lo llamaba así su madre. Y así quedó fechado el 24 de septiembre de 1984 que ese varón pasaría a ser inscrito como Camilo Michel Blanes Ornelas.

En el acuerdo figuraba también la cláusula de que el niño viviría junto a su padre, aunque la madre podía verlo cuando quisiera, mas residiendo tan lejos, en su país de origen, y sin medios económicos, no le fue factible reencontrarse con él, salvo en escasas ocasiones. Entre tanto, dado que Camilo Sesto vivía sus años de gloria como gran intérprete de románticas melodías decidió que su hijo viviera en Alcoy con la familia Blanes. Fue la abuela y una hermana de Camilo quienes se ocuparon de la educación y alimentación de Camilín, sufragada por el progenitor.

Camilo Sesto | Archivo

Con el paso del tiempo, ya jovencito, volvió a su país de nacencia, aunque tuviera la doble nacionalidad hispano-mexicana. Al no poseer los estudios necesarios ni conocimientos de un oficio, Camilín probó suerte como cantante. Su padre lo ayudó. Y hasta actuaron juntos en alguna ocasión. Muerto Camilo Sesto el 8 de septiembre de 2019, su heredero trató de darse a conocer también en España como cantante, lo que aún es algo inédito y, a sus treinta y nueve años, es un desocupado, que sólo piensa en divertirse no precisamente en ambientes propicios. Allá él que, como otros hijos de artistas conocidos, véase el caso de uno de los que adoptaron Rocío Jurado y Ortega Cano (parece que ya alejado de sus vicios), viven del cuento y a costa del dinero que heredaron. Una pena, cuando tantos otros jóvenes luchan por ser algo en la vida en medio de escasas ofertas laborales. Y es que la educación es básica cuando un ser llega al mundo, independiente de que los padres tengan o no patrimonio.