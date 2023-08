Mercedes Milá, rescatada en el mar tras un "naufragio" con su embarcación

Mercedes Milá, en el centro de una arriesgada operación de rescate. La periodista ha vivido angustiosos momentos en alta mar, teniendo que ser rescatada de la embarcación en la que navegaba junto a su sobrina y su perro.

Mercedes Milá se quedó sin gasolina y a la deriva mientras navegaba en Mahón, quedando su embarcación a merced de las rocas. Ella misma lo relató en Instagram, ilustrando la historia con diversas fotografías.

Ni Milá ni su sobrina perdieron la calma y esperaron a su rescatador, el doctor Javier Herrero, que llegó en una lancha con combustible para el barco. ''No había gasolina en el puerto de Mahón y hemos dado una vuelta por el puerto, pero no hemos tenido suficiente'', explicó sobre su "naufragio" que no fue a más.

"Estamos en mitad de un pequeño naufragio porque nos hemos quedado sin gasolina. A mi no me ha pasado jamás en la vida y hoy me ha pasado", escribió Milá en redes sociales.

Un tremendo susto que no impedirá a Milá seguir disfrutando de sus vacaciones en Menorca.' 'La historia de un rescate que podría haber acabado en desastre y por suerte solo ha sido una aventura más', explica sobre su anécdota.