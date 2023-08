El inexplicable intento de revivir la guerra de Olga Moreno y Antonio David Flores

La revista Semana amanece el miércoles con una entrevista exclusiva a Olga Moreno en la que la ex de Antonio David Flores se revela, de nuevo, enamorada de su manager Agustín Etienne. Una entrevista titulada en portada como "ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", que Olga sin embargo no pronuncia en absoluto en el interior de la revista.

Olga Moreno se refiere a cómo su relación con Etienne, que era y es su mánager, no ha cambiado en absoluto desde que son pareja, y que sigue respetando su opinión como representada. Dice Olga que está exactamente igual y siempre le pide su opinión, y desde luego no añade ese "ya puedo decir" que se publica en la portada como textual y que añade un matiz totalmente distinto. Pero no como pareja y mucho menos lo pone en comparación en relación respedto su anterior relación con Antonio David Flores.

El textual de Olga es el siguiente: "No ha cambiado absolutamente nada, él está exactamente igual: me lo consulta todo, me da su opinión... En ese sentido es lo mismo que antes de que fuésemos pareja; cuando éramos amigos también me lo ponía muy fácil. ES que de verdad creo que a toda mujer le gustaría tener a una pareja así. Me respeta, me da mi sitio... Todo

le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas.... No sé, me

transmite mucha tranquilidad".

El titular, sin embargo, da a entender otra cosa. Sin necesidad de mentar a Antonio David, establece una inevitable comparación. Etienne ya ha entrado en la familia de Olga, que confiesa que su pareja gusta mucho a sus hermanas y a sus padres. "Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente":

En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado el proceso de divorcio…", explica, desvelando de paso el mal final que ha tenido su aventura empresarial.

¡Hola!, por su parte, sucumbe por completo a la victoria del equipo de España en el Mundial de Fútbol Femenino con una portada protagonizada, sin embargo, por la reina Letizia y Sofía, que estuvieron presentes en Australia viendo el partido y celebrando ele resultado. Madre e hija acaparan casi toda la atención en el centro de la imagen, en la que -eso sí- están rodeadas del equipo al completo. El resto de las imágenes de la revista también se refieren a la Familia Real, con la nueva vida de la cadete Leonor, con la excepción de una seductora Amaia Salamanca posando en bikini en las playas de Ibiza.

Diez Minutos escoge a Ana Obregón y su primer verano con Ana Sandra, su nieta y nuevo bebé. La actriz y presentadora ha "huído" de Madrid para refugiarse en El Manantial, el chalet familiar que posee en Mallorca. Amable con la prensa, Ana ha dado testimonio de nuevo de su alegría por poder criar a la hija biológica de su hijo fallecido Alex Lequio, que sin duda le ha devuelto las ganas de vivir.

Además, la revista muestra la alegría de Sofía y Letizia por la victoria de España y el dolor de Silvia Broncéalo, la madre de Daniel Sancho, que ya está en Tailandia para visitar a su hijo encarcelado tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta.