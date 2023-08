La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Yésica Sánchez, Daniel Carande, Alaska y Beatriz Cortázar para comentar toda la actualidad social del momento. Incluyendo el inminente 80 cumpleaños de Julio Iglesias, que el cantante tiene toda la intención de pasar en el anonimato de su mansión.

El cumpleaños de Julio Iglesias es el 23 de septiembre, y para esa fecha Telecinco ha anunciado un documental titulado 80 años de éxitos del que previsiblemente el cantante no formará parte.

Tal y como expuso la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, las razones están claras. "Ha declinado todas las invitaciones, y eso que le han llamado por activa y por pasiva de todos los formatos. De momento y hasta nueva orden, Julio Iglesias no quiere aparecer ni hablar".

¿Y qué hace el cantante en lugar de ejercer su oficio? "Julio está ilusionado con el barco que le están haciendo en Noruega y le van a entregar a finales de verano. Vive en Bahamas y lo de volver a cantar lo pongo en cuarentena. Tiene sus problemas de movilidad, puede andar pero los últimos conciertos estaba en un taburete por el famoso accidente de coche. Le va muy bien, tiene sus juguetes nuevos".

La razón no es, por tanto, una salud excesivamente deteriorada, sino cierto tipo de "coquetería profesional", dijo Cortázar. "Se encuentra bien pero es muy profesional con su imagen y no se encuentra como le gustaría encontrarse. Es coquetería llevada a lo profesional, no frívolidad. Él ha supervisado siempre sus portadas, fotografías y entrevistas. Anunció en Madrid que se retiraba y está siendo fiel a su palabra".