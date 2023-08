Ana Morgade se suma al acoso contra Manu Sánchez: "No me arrepiento de poner a un machista los límites"

Un antiguo editorial de Manu Sánchez, presentador y director de la edición matinal de Antena 3 Noticias, se ha vuelto viral en medio del escándalo por el beso de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial femenino de Fútbol. En el vídeo, publicado por las redes sociales de la cadena el pasado mes de mayo, el periodista pone encima de la mesa el debate sobre las prácticas "de toda la vida" en la relación con las mujeres.

"Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas de qué hacer para ser un hombre de este tiempo. ¡Y yo que creía que la edad le hacía uno más sabio! Pero no, solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Ámbito: trabajo. Le doy una buena noticia a una chica de la que soy responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto, como toda la vida?", comienza su reflexión.

"Lugar: vagón de tren de una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla ella, ya saben dónde [los compartimentos superiores de los asientos]. ¿Le echo una mano, como toda la vida? Situación: un ascensor. Se abre la puerta, sólo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero, como toda la vida? Una más, una entrega de premios. Es a un hombre, se le da la mano. Es a una mujer, ¿se le da dos besos, como toda la vida?", continúa.

Manu Sánchez está siendo funado en redes por lanzar esta reflexión, ¿qué opináis vosotros?.👇🤔💭 pic.twitter.com/kvlpxNEzPw — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) August 30, 2023

El vídeo nada tiene que ver con la actitud inapropiada del presidente de la RFEF con las jugadoras de la Selección femenina, pero las redes han aprovechado la reflexión para cargar contra el presentador de Antena 3 Noticias. A los críticos se ha sumado la humorista Ana Morgade, que ha contado su experiencia durante el rodaje de una campaña de tráfico con su excompañero de Atresmedia en la que también participaron Anna Simón y Chenoa.

"Un señor que da editoriales su poquito de machistas en los informativos de toda la vida coincidió conmigo y con otras dos mujeres en un anuncio. Las tres empezamos sin él, que llegaba más tarde (...) Estábamos rodando con eficacia y con buen rollo, y llegó the señoro. Retomamos y vino una jefaza a saludarnos. Una mujer, ¿ok? Y nada más verla, Manu le espeta: ¿En serio, XXXX? ¿Me tenías que poner con tres mujeres? ¿No tenías otra cosa?", relata Morgade en un texto con innumerables faltas de ortografía.

"Nadie dice nada y yo comento ‘hombre, no te van a dar el premio al feminista del año, ¿eh?’. Caretos varios, claro (...) El Manu sale con el clásico ‘es que ya no se puede decir nada’, ignorándome y dirigiéndose a la jefaza. Yo, que soy una experta en no callarme el boquino, le digo: ‘No, querido. Mejor que lo digas. Si lo que está fatal es pensarlo’", continúa.

Tras finalizar el rodaje del spot en medio de un ambiente de tensión, una mujer se acercó a Morgade para recriminarle su actitud y avisarle de que tan solo era broma de su compañero. "¿Es una broma decirle a una mujer de la nada que trabajar con mujeres te incomoda? ¿Minusvalorar a tus compañeras como tales porque son mujeres? ¿Que si eres un señoro y no hay hombres en el ajo no estás en tu salsa? ¿Que antes que trabajar con una mujer preferirías otra cosa?", se queja la presentadora que finaliza su relato asegurando que "no me he arrepentido jamás de poner a un machista los límites".