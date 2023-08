Todo son especulaciones y no hay nada confirmado, pero lo cierto es que Isa Pantoja se casa el 13 de octubre en Sevilla con su novio, Asraf Beno, y la presencia de Isabel Pantoja es todavía un enigma.

La pareja lleva años juntos y su deseo de casarse va a materializarse por fin después de varias intentonas que, por diferentes motivos, tuvieron que cancelarse.

Una boda en la que, seguro, habrá una gran ausencia. No hablamos de Isabel sino de su hermano Kiko Rivera, con el que nadie cuenta porque la relación entre los hermanos es totalmente nula.

Ahora solo falta saber si por fin Isabel Pantoja asistirá o no a la boda de su hija. Por el momento no hay nada confirmado. Cuando se lo preguntaron a la tonadillera a su llegada a Las Palmas, donde ofreció un magnífico con cierto, no aclaró nada y evitó la preguntoa de los reporteros que la estaban esperando.

Isabel, como de costumbre, sigue atrincherada en Cantora con su fiel Agustin, a Isa se la ha podido ver disfrutando de las playas de Cádiz con los hombres d ese vida, su novio y su hijo Alberto, nacido de su relación con Alberto Isla.

Los preparativos del enlace siguen adelante pero la incógnita de momento sigue sin desvelarse.