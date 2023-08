La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Yésica Sánchez, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la inminente fecha del 80 cumpleaños de Julio Iglesias y su negativa a participar en todo tipo de fasto o celebración pública al respecto.

Esta decisión del cantante, que ha reavivado los rumores sobre su precaria salud, en realidad no se debe a esas razones. Así lo explicó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, citando que le llega directamente de Julio Iglesias, y "define muy bien su personalidad, que está hasta los huevos que le recuerden que cumple 80, todos hablen y saquen historias de él. Está hasta las narices".

Julio Iglesias no quiere celebrar nada pero no porque este mal, sino porque "siente que en su país no le quieren como él le quiere a su país y no le gustan los rumores sobre su salud. Está bien, como un toro, y bastante hasta las narices de que todo el mundo opine y cuestione y diga si camina o no o lo que le duele o no", señaló Cortázar en Es la mañana de Federico.

De modo que "nadie cuente" con que Julio Iglesias participe el 23 de septiembre en ningún homenaje por su 80 cumpleaños, y todo ello pese a que "le han llamado de todas partes". "Él hace años dio una rueda de prensa en Madrid y anunció que se iba, y es de los pocos que cumplen su palabra. Se retiró por el covid pero le da pereza volver, tendría que ponerse en forma, montar la orquesta y organizar toda la parte logística. Y tiene muchas cosas en la vida".

¿Y qué tiene Julio aparte de su dedicación profesional? Aparte de su exitosa vida marital y su riqueza, hay que señalar que tiene diversos proyectos personales en mente, como el que ahora mismo es "su capricho, su ilusión, un barco que le están construyendo en Noruega pero, como es, perfeccionista está rematándolo. Ese va a ser su juguete de este invierno".

En suma, Julio Iglesias está ya "al margen de muchas cosas". A ello hay que sumar su coquetería artística: "él es muy presumido y seductor, y cuando no se ve como a él le gusta verse, tampoco le apetece que le vean. Está al margen de muchas cosas".