Sonada ausencia de María Teresa Campos en el cumpleaños de su hija Terelu

1 / 5

58º cumpleaños

Acompañada por su inseparable hija Alejandra, Terelu reunió en una discreta celebración a varios de sus amigos. La presentadora atendió a la prensa como de costumbre y confesó que aunque "ha habido años en los que sí que he hecho una celebración con muchísimas más personas" este año "no se da el caso" porque las circunstancias no son las propias para hacerlo, pero sí que lo celebrará con todas las que no pudieron estar con ella.