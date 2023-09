Malú ha lanzado nueva canción, "Ausente", un tema de desamor que muchos ya están interpretando como una nada velada pulla a su expareja y padre de su hija, Albert Rivera. El estribillo de la nueva canción de la artista, coescrita con el malagueño Pablo Alborán, reza "y yo me levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que te inventes".

La cosa va más allá en el resto de la letra: "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo (...) Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Malquerer se ha vuelto un vicio", rezan algunos versos de la canción.

Sobre la letra del nuevo single de Malú se ha debatido en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde las opiniones han sido muy dispares. Para Federico Jiménez Losantos, la letra es "horrible" y "el estribillo es horripilante". El exlíder de Ciudadanos siempre ha tenido fama de mujeriego y este verano se le han atribuido numerosos romances, siendo el de la diseñadora de moda e influencer Carla Cotterli el único real.

"El problema de Albert es que no puede estarse quieto. Él cree que el mundo está necesitado de su amor y entonces lo prodiga. Es muy guapo, es muy chulo, muy gracioso y muy de la Barceloneta. El problema es que no te puedes fiar de él", opinó el director de Es la mañana. "Pero eso es problema de las parejas. Esta chica, Carla, se iba a casar con otro y de repente le dijo a la familia que no había boda, que se iba con Rivera", recordó Paloma Barrientos.

"Albert siempre ha sido un faldero, como siempre ha tenido éxito... Yo recuerdo una vez que le pregunté ‘¿a ti te gusta esto de conquistar?’, y me dijo ‘no, a mí que me entren’. Lanzas una cable y ya lo recogerá el que toca. No puede parar", aseguró Jiménez Losantos. "Él se cuida muchísimo, está mejor que cuando estaba en la política. El problema es que Malú se creía que se iba a casar con alguien conflictivo pero fiel y se equivocó", dijo.

Las vidas de Malú y Albert Rivera eran muy diferentes pero "él estaba fascinado con el mundo del artisteo y se volvió tarumba". "Su carácter siguió siendo el de ‘el chuleta de La Barceloneta’ y no tiene solución. Malú es muy reina como para aguantar". Beatriz Cortázar recordó que "están obligados a llevarse bien y entenderse" por su hija Lucía. Federico hace hincapié en que en "Ausentes" Malú repite varias veces "fui yo quien aguanté". "Le recuerda que eras tú el que siempre estuviste cosiendo para afuera, como dicen los castizos, y eso me lo creo a pies juntillas", sentenció.