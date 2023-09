Shaila Dúrcal y Carmen Morales: "Con Teresa Campos se va una grande del periodismo"

Las hermanas están más unidas que nunca, y juntas decidieron hace unos meses ponerse en forma y hacer una dieta, para perder peso, y están siguiendo el método Pronokal, una dieta establecida por médicos nutricionistas. Están encantadas porque Shaila Dúrcal, ya ha perdido 20 kilos y Carmen Morales 15.

"Hemos pasado el verano bebiendo agua con gas , con hielo y limón, pero nos hemos acostumbrado y estamos encantadas. Hay que tener constancia y hacer un esfuerzo, pero una vez que obtienes el resultado, te das cuenta de que merece la pena". Shaila, lo tenía muy claro también por cuestiones profesionales. "Mi cuerpo necesitaba ese cambio porque me costaba aguantar los conciertos, me dolía mucho la espalda a causa de mi escoliosis. Este método es bajo en hidratos de carbono y en grasas. Al reducir los hidratos, el organismo pasa a utilizar las reservas de grasa acumulada. He perdido 20 kilos en 4 meses". Así lo explicó.

Carmen Morales, Carlos Pérez Gimeno y Shaila Dúrcal.

Carmen lleva alejada de los escenarios 11 años, y ahora tiene varios proyectos profesionales. " Me alejé cuando me casé, y también mi hijo tenía una edad que me necesitaba, o la menos eso es lo que yo pensaba. Ahora es un buen momento, porque el regresar es como un bichito que siempre está ahí. La pandemia también ha contribuido, hay muchos actores que se han tenido que dedicar a otras cosas . Uno de los proyectos que tengo, llevamos un año y medio moviéndolo, y hasta dentro de un año no arranca". Al preguntarle por Luis Guerra, su marido, dijo que se llevan muy bien, y que no hay ningún problema entre ellos a pesar de estar separados.

Tuvieron unas palabras muy cariñosas para María Teresa Campos. "Se va una grande del periodismo. Hemos tenido una relación de familia, hemos ido a sus programas siempre, y también acompañando a mi madre", dijeron. Del caso Rodolfo Sancho , que trabajó con él hace muchos años en la serie Al salir de clase, prefirió no hablar, y tan solo comentó que lo sentían muchísimo: "Es una faena tener que vivir una situación así en la vida".