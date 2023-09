Rodolfo Sancho trata de evitar a la prensa en Tailandia: "No van a conseguir lágrimas de mí"

Rodolfo Sancho ya se encuentra en Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. El hijo del actor se encuentra retenido en la cárcel de la isla tailandesa después de autoinculparse del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Aunque su madre Silvia Bronchalo llevaba en el país asiático desde el pasado 17 de agosto para visitar a su hijo cada día y estar pendiente de lo que pueda necesitar, Rodolfo Sancho ha tardado unos días más en estar junto a ellos.

Este miércoles el actor de El Ministerio del Tiempo ha aparecido a las puertas del centro penitenciario lanzando un contundente mensaje: "Pido disculpas por el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia". Unas palabras con la que Rodolfo Sancho rompe su silencio y a las que ha tenido acceso el programa de Cuatro, Código 10 y El programa del Verano, espacios donde también se han podido escuchar las condolencias del actor a la familia de Edwin Arrieta: "Mi más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".

Finalmente este miércoles 6 de septiembre el intérprete ha podido ver la cara de su hijo, momento que no ha querido narrar a los medios, asegurando que trata de mantenerse fuerte y que no está "llorando por los suelos": "A esa prensa que cree que estoy llorando por los suelos. Ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", aseguró con semblante serio a la prensa a la que horas antes había tratado de evitar.

La "jugada" de Sancho

Precisamente estos compañeros de los medios se habían quejado por las maniobras de actor desde su llegada a Talilandia. Uno de los corresponsales aseguró este martes en Espejo Público que Rodolfo está llevando una estrategia con los medios muy distinta a la de Silvia Bronchalo, quien siempre se ha mostrado muy agradecida con ellos. El actor prometió hablar a su llegada a Bangkok, sin embargo trato de hacer "una jugada" para despistar a la prensa al ir directamente a comisaria y después salir del edificio por otro lugar para esconderse de los fotógrafos.

"Ayer también hubo una reunión en la embajada y dieron varias vueltas con la furgoneta para que no pudiéramos hacer fotos. Yo la seguí y cuando se dieron cuenta dieron vueltas por Bangkok. Está evitando el momento en Tailandia. Se acabaron metiendo por la autopista, porque saben que las motos no pueden acceder y ahí es cuando la perdí", contó el reportero. "Como Daniel solo puede recibir una visita diaria, Rodolfo Sancho ha tenido que pedir un permiso especial para ir acompañado de un abogado y que así Sancho pueda ser visitado por su padre, que ha venido también porque quiere verlo. Si no hubiera pedido ese permiso doble no le hubiera podido ver", añadió.