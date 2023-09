Alaska aclara en esRadio su salida de 'Cine de Barrio': "La cadena ha decidido que no siga"

Alaska no presentará la nueva temporada de Cine de barrio. Una noticia que este miércoles pillaba por sorpresa a todos, incluso a la propia presentadora, que no tuvo confirmación por parte de la cadena hasta bien entrada la jornada. Los primeros titulares aseguraban que había sido decisión de la propia Alaska, al no poder compatibilizar este trabajo con sus futuras colaboraciones en Mask Singer y TardeAR. Afirmaciones que nuestra compañera de esRadio se apresuraba a desmentir a través de un comunicado emitido en redes sociales.

"Ser colaboradora puntual de TardeAR en una cadena o Mask Singer en otra no interfiere en mi labor como presentadora y así lo he hecho en los últimos tres años. Y siempre. Muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas. Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente", decía en su perfil oficial de Instagram, mostrando su tristeza por no seguir al frente del que ha sido uno de los programas de su vida. "Pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de Barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más. Seguiré esperando los sábados para disfrutar de mis directores, actores y actrices favoritos, como hago desde 1995. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta así que es una garantía", añadió.

Tal y como pudo confirmar Chic, Alaska se enteró "tarde y mal" de la noticia, motivo que la llevó a guardar silencio hasta tener noticias por parte de la cadena. Tal y como aseguró a este medio, durante los años que ha estado en el programa de la cadena pública nunca ha tenido problema en compatibilizar sus trabajos.

Alaska aclara su salida en esRadio

Este jueves, Alaska ha participado en la Crónica Rosa de esRadio junto a Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Beatriz Cortázar para contar cómo recibió la noticia: "Ayer empecé a leer unos titulares que daban la noticia y he querido aclararlo porque no me gusta que parezca que he dejado Cine de Barrio por nuevos proyectos. No es cierto. Yo toda la vida he hecho muchos programas en distintas cadenas porque es lo que me gusta. La cadena ha considerado que ya no cuenta conmigo y es lo único que he querido aclarar. Nunca hubiera dejado Cine de Barrio pero estas cosas son así y las cadenas cambian y cambian sus ideas", ha asegurado.

Alaska descarta que la decisión de TVE esté relacionada con la coyuntura política actual: "De hecho, hay otras cosas que no voy a poder hacer en la cadena porque no son compatibles. Me estaban ofrecieron otra cosa, mucho más importante que Cine de Barrio. No lo puedo contar porque es feo para la persona que lo vaya hacer. Puedo asegurar que no hay problema de ese tipo".

A pesar de todo, la colaboradora de esRadio celebra que el programa no desaparezca y asegura que lo disfrutará desde el sofá de su casa: "Claro que seguiré viendo el programa. Me alegra que no desaparezca. Me daba tristeza pensar en ello porque soy fan de ese cine y esas películas (...) Cuando trabajamos en distintas cosas hay algo vocacional y para mí Cine de Barrio era muy importante. Tengo la suerte de poder elegir y cuando hago algo es porque me gusta el proyecto".