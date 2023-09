Alejandro Sancho despide a María Jiménez rodeado de familiares y amigos

8 / 14

Isabel Jiménez ha confesado a Europa Press que está rota, pero sin perder la sonrisa. "Estamos destrozados. La sonrisa en la boca no me falta nunca, pero estamos destrozados porque es una gran pérdida, es mi hermana (...) Yo pensaba que iba a seguir luchando, pero no ha sido así. Ha sido muy rápido, lo veíamos venir, pero no tan rápido. A partir de una revisión... se la ha comido la enfermedad", lamenta.