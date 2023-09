La nueva temporada de Masterchef Celebrity regresa esta semana a la parrilla de TVE y ya se ha visto salpicada por la polémica. El culpable de esta nueva cacería en redes sociales contra los chefs del programa, Jordi Cruz, Samanta Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez, no es otro que el comentado beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Después del comentado ósculo, los usuarios de redes sociales no tardaron en sacar a la luz momentos televisivos en los que mujeres que se erigen adalides del feminismo besaban ‘sin consentimiento’ a compañeros de trabajo: es el caso de la actriz Itziar Castro dando un pico a Christian Gálvez en Pasapalabra o Anabel Alonso haciendo lo propio con Jordi Cruz en el talent show de cocina de TVE.

Aunque Anabel Alonso se justificó en redes asegurando que ese beso estaba "guionizado" y se pactó antes de la grabación, el juez explicó durante la presentación de la nueva temporada que esto no es del todo cierto: "Es imposible guionizar Anabel (…) Eso lo hacemos porque lo estamos pasando bien, nos queremos divertir y lo hacemos de cachondeo y con cariño. No se puede mezclar un momento de entretenimiento y de pasarlo bien, donde surgen estas cosas, con lo otro. No tiene nada que ver, aunque estéticamente lo parezca", explicó Cruz, negándose a condenar a la actriz con la que tiene una estupenda relación.

Con total naturalidad, el chef Jordi Cruz explicó que en el caso del concurso de cocina, los besos y las muestras de cariño forman parte del show: "Se ha hablado demasiado del beso de Anabel y poco del que me dio Tamara Falcó en su final. A mi no me pidió permiso", dijo divertido el chef. "¿Ese era deseado?", preguntó Samantha, a lo que Pepe añadió: "¿Y no lo has denunciado?". "Yo me doy un piquito con Jesulín. Esta es la temporada de los besos. Igual puede venir Rubiales también", sentenció su compañera.

Pese a que la reacción de ellos era en todo momento divertida y espontánea, tratando de no relacionar el tema de Rubiales con Masterchef, la presión en redes sociales ha obligado a la productora Shine Iberia a emitir un comunicado en el que piden disculpas por los comentarios "desafortunados" realizados en la presentación.

Comunicado desde Shine Iberia: pic.twitter.com/ef6BrUkPA4 — Shine Iberia (@ShineIberia) September 7, 2023

La empresa asegura en ningún caso justifica los comentarios realizados y "condena rotundamente" cualquier tipo de violencia sexual. Finaliza el breve comunicado de la productora con unas disculpas" y condenando el caso de Rubiales y Jenni Hermoso.