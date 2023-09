Frank Cuesta advierte a los padres de Daniel Sancho sobre la policía tailandesa: "Para ellos es un insulto"

Frank Cuesta sigue muy de cerca el caso del asesinato de Edwin Arreta a manos de Daniel Sancho, que se encuentra desde el pasado 7 de agosto en la prisión de Koh Samui a la espera de ser juzgado. Tras ver cómo ha sido la tensa visita de Rodolfo Sancho a Tailandia, el presentador, a través de su canal de Youtube, ha dado algunos consejos (y advertencias) tanto al actor como a su expareja Silvia Bronchalo, que sigue instalada en el país del sudeste asiático. "No sé si servirá para algo pero de alguna manera me siento moralmente obligado a mandaros este mensaje", comienza Cuesta en su vídeo del canal Santuario Libertad.

El herpetólogo vive desde hace 26 años en Tailandia, conoce bien cómo actúan la policía y la justicia tailandesas tras seis años de lucha para liberar a su exmujer Yuyee y ha pasado por procesos judiciales muy duros. "Entiendo perfectamente que estéis abrumados y que cometáis fallos. Estáis en un país muy diferente a cualquier país de Europa. Es una situación difícil y muy débil y os la pueden clavar por cualquier sitio", advierte Frank.

Hablando desde la experiencia, para él se están equivocando "en muchísimos aspectos" y aunque no tenga nada que ver con el proceso al que se enfrenta Daniel, "hay unas bases que tendríais que saber". "Tenéis que entender que Tailandia es un país muy orgulloso, el único país del sudeste asiático que jamás ha sido una colonia de otro país. Es tradicional, el respeto por la autoridad es brutal", asegura.

Para Cuesta, tras ver las imágenes que se están distribuyendo de Daniel Sancho con la policía y durante la primera rueda de prensa de las autoridades, "a nivel mediático se ha hecho mucho daño". "Eran periodistas haciendo la misma pregunta a un policía que aunque no lo creáis, tiene más fuerza que un fiscal (...) Nunca os van a dar una mala contestación. Se van a reír y cuando un policía se ríe, es mejor temblar por dentro", explica y añade: "Todo lo que sea mediático antes de un juicio va en detrimento de vuestra familia".

El presentador comenzó una gira mediática para pedir ayuda para su exmujer una vez que se celebró el juicio y fue condenada a prisión y no antes "porque eso puede repercutir". "El lío mediático no ayuda pero hay una cosa que habéis hecho mal. Habéis venido a Tailandia con un equipo de abogados, haciendo entrevistas en la puerta de la cárcel. Eso se ve por aquí y están atentos a todo lo que está pasando en España, lo ven como un menosprecio a su trabajo, un insulto (...) Que sientan que vosotros pensáis que no están haciendo un buen trabajo o la simple presencia de abogados españoles que no conocen el sistema tailandés no es bueno para vuestra familia".

Los comentarios y burlas hacia la Familia Real tailandesa también son contraproducentes, ya que el rey Maha Vajiralongkorn es el único que puede evitar, gracias a su indulto, que Daniel Sancho sea sometido a la pena de muerte. Ocurrió con el caso de Artur Segarra, el español condenado a morir por asesinar al empresario David Bernat al que se le conmutó la pena. "Os están tirando a la cara que si seguís tocando los cojones esto va a ir a peor", advierte Cuesta en un mensaje dirigido sobre todo a los medios. "Lo mejor es estar callado, tener un perfil bajo hasta que haya un juicio. Cuando este policía dice que tienen todas las pruebas para que sea condenado a muerte es que ese es el veredicto". sentencia.