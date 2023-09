La hermana de Edwin Arrieta se sienta por primera vez en un plató de televisión

El caso del supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho ha puesto el foco en la familia del chef. Tanto Rodolfo Sancho como su expareja Silvia Bronchalo han viajado a Tailandia para visitar al joven en la cárcel y comenzar los preparativos del proceso judicial.

Sin embargo, la familia de Arrieta se ha mantenido en un discreto segundo plano y dolidos, han visto con incredulidad los titulares que llegan desde España, como el del abogado de Sancho, Marcos García Montes, que ha asegurado que Daniel "es inocente hasta que se demuestre lo contrario" a pesar de haber confesado a la policía con todo tipo de detalles cómo mató al que fuera su amante.

Ahora es Darlin Arrieta, hermana del médico, quien romperá su silencio por primera vez en un plató de televisión. La mujer viajará a Madrid y el próximo martes concederá una entrevista a Mañaneros, el nuevo programa que conduce Jaime Cantizano en las mañanas de La 1, según ha anunciado el ente público, y será a las 10.45 horas.

El crimen del cirujano colombiano ha causado una gran conmoción en el país, que clama justicia ante un asesinato tan cruel. El actor Rodolfo Sancho quiso transmitir su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor", ante los comentarios vertidos en determinados programas de televisión donde se ha defendido a Daniel.

El intérprete, que el pasado fin de semana regresó a España tras visitar a su hijo, llegó con semblante serio y con pocas ganas de hablar ante los medios. Incómodo, aunque en esta ocasión sin ocultar su rostro ante las cámaras, el padre de Daniel explicó que no volverá a hablar con la prensa, negándose a responder a preguntas sobre su estado de ánimo, el motivo del adelanto de su regreso a España o si es cierto que el caso de su hijo puede originar un conflicto internacional.