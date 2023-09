Ayuso se sincera sobre su imagen y la erótica del poder: "Me dicen que en Forocoches... ando por ahí"

La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal se ha reforzado con el paso de los años. La diseñadora onubense es la responsable de algunos de los estilismos más celebrados de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que dio un giro a su armario y a su imagen. Aquella relación profesional se ha convertido en una amistad, por eso no es de extrañar que Vicky haya elegido a Ayuso como la primera invitada a su nuevo podcast ‘A solas...’ de la plataforma Podimo, que ha visto la luz este martes.

Sentadas en dos grandes sofás con un salón como escenario, política y diseñadora charlan relajadamente sobre trabajo, aficiones, cómo es el día a día de una presidenta de la Comunidad de Madrid pero también del amor. Como "gran sufridora en el amor" que es, la presentadora se interesa por saber si Ayuso también lo es. "¿Yo? ¡Pero sin parar! Y además volvemos a caer", bromea en su respuesta. "Como somos pasionales, va contigo y te va a pasar toda tu vida. Luego lo veo con perspectiva y celebro que a pesar de los disgustos, sobre todo me he llevado grandes satisfacciones, alegrías y grandes compañeros", asegura la jefa del Ejecutivo madrileño sobre relaciones anteriores.

"No puedo más que sentirme agradecida por que gente tan buena se haya cruzado en mi vida. Guardo amistad, que no es lo normal. Hubiera preferido una historia de cuento, el mismo para toda la vida, pero la vida no vino así y he tenido la suerte de conocer gente a la que siempre llevaré conmigo. Siempre he sido muy coherente, no he vivido de nadie, nunca he engañado. He estado con quien he querido estar, nunca con dobleces ni con otros intereses, no creo que todo el mundo pueda decir lo mismo", dice sincera, aunque también admira a las parejas que han estado juntas durante décadas. "Conservar y construir es muy bueno, es necesario".

Ayuso ha hecho alguna que otra locura por amor porque según confiesa, "la vida hay que vivirla en ese momento". "No hay que tener miedo a vivir y a darlo todo aunque es verdad que no siempre sale bien. Lo digo yo que soy muy racional, pero también soy muy sentida y cuando quiero a alguien...". Su arma de seducción ha sido la palabra: "Con historias interesantes siempre me ha ayudado a que, quien me interesaba, se fijara más en mí".

En esta línea, la diseñadora le pregunta directamente si hay erótica en el poder y cómo lo vive ella. "Yo me imagino que sí. Me dicen que en Forocoches... ando por ahí", dice entre risas. "Pero como tengo una vida muy ordenadita, ni me lo planteo, ni lo pienso. No es que marque distancias, es que directamente ni se me pasa por la cabeza plantearme algo así", confiesa con timidez. "Como ahora estoy dentro no lo veo, pero por lo que me dice todo el mundo sí, desde luego. Pero pasa con todo. Hay presentadores, actores o cantantes que si no lo fueran, en la calle nadie se fijaría, pero les envuelve ese halo de interés, de ser alguien especial que al final hace que algo sea más atractivo".

@vickymberrocal ha invitado a algunos de sus amigos para tener una conversación directa y sincera en la que se descubran. Hoy, #ASolas con @IdiazAyuso ✨ 🎧 https://t.co/C6pHDOGTBP pic.twitter.com/HNfvwf40wu — Podium Podcast (@PodiumPodcast) September 12, 2023

¿Cómo tiene que ser un hombre para que la presidenta de la CAM se fije en él? "Parece obvio, pero por encima de todo tiene que ser buena gente. Me gusta conocer gente de verdad y comprometida (...) Que tenga curiosidad por la vida, por aprender, leer, ver, ir creciendo cada día... Sino llega un momento en el que está todo hecho. Me gusta pensar que crecemos a la par", asegura. A lo que contesta rotunda y rápidamente es que jamás perdonaría una infidelidad, es "algo que ni me planteo".