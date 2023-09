Tamara e Íñigo, pillados en una clínica de fertilidad

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana con un reportaje en el que vemos a Tamara Falcó y su flamante marido accediendo a las instalaciones de una clínica de fertilidad. Se trata de Fertilitas, un establecimiento cuyo lema, leemos en la puerta, es "Ser padres. Naturalmente".

Que Tamara Falcó quiere ser madre es sabido desde hace tiempo. Ella misma anunció en Hola unos días después de su boda que se ha puesto en manos de la Naprotecnología, que se define en la página web de esta empresa como "una nueva ciencia reproductiva que está revolucionando el mundo de la fertilidad y que se basa en el diagnóstico y tratamiento de las causas de infertilidad, tanto del hombre como de la mujer, mediante el estudio y el seguimiento del ciclo de la fertilidad del matrimonio. La Naprotecnología te ayuda a descubrir cómo quedar embarazada, monitoriza y mantiene la salud reproductiva y ginecológica de la mujer, además de proveer tratamientos médicos y quirúrgicos que ayudan al sistema procreativo. Una verdadera alternativa a la, reproducción asistida".

Tamara e Íñigo acudieron al establecimiento que la clínica tiene en el barrio madrileño de Montecarmelo el pasado viernes 8 de septiembre. Primer llegó Íñigo, a pie, y esperó a Tamara en la puerta. Ella llegó después en coche, pero se dejó ver muy animada tras dos horas en el interior del centro.

Las Campos se derriten con el nuevo miembro de la familia

Semana y Hola dedican parte de sus portadas a la despedida de María Teresa Campos, que culminó el lunes con un funeral en Málaga, ciudad en la que vivió. La presentadora fue velada la semana pasada por familiares y amigos y las revistas, que no llegaron a su muerte porque ya habían cerrado sus ediciones, este miércoles se centran en su funeral.

Sin embargo, tanto Hola como Semana han optado por una imagen que contrapone la vida a la muerte. Semana la lleva a toda página, Hola en un recuadro. Se trata de un instante de la secuencia temporal en la que Terelu y Carmen Borrego se inclinan sobre el carricoche de Marc, el nieto de esta última, y se deshacen ante el bebé, algo que demuestran con carantoñas, monerías y sonrisas. La imagen refleja un breve momento de felicidad en medio de la tragedia que supone haber perdido a su madre.

Con su muerte, María Teresa ha conseguido que Las Campos, que llevaban varios meses distanciadas de José María Almoguera, el primogénito de Carmen Borrego, vuelvan a ser una familia unida, aunque haya sido sólo durante su despedida. "El legado de María Teresa", titula Semana para dar fe de ello. Ojalá dure.

Semana añade que las hermanas fueron incapaces de pernoctar en la casa de su madre en Málaga porque todo les recordaba a ella.

Ana Soria, con un ojo a la funerala

Semana habla del "accidentado cumpleaños de Ana Soria" en un reportaje con ventana en portada en el que sin embargo no se explica qué le ha pasado en el ojo. La novia de Enrique Ponce tiene inflamado el párpado inferior. El pasado 3 de septiembre Ana se desplazó a la casa de sus padres en Almería para celebrar su 25 cumpleaños. Iba sola: el torero no la acompañó esta vez. Vestida con un conjunto de camiseta y falda de algodón, Ana regresó al domicilio que comparte con Ponce. Pero no llevaba la llave encima y tuvo que saltar la valla para abrir la puerta.

Las imágenes aportan poco, salvo ideas para los ladrones que quieran acceder a la finca.

Jesulín regresa a la televisión

Extraña entrevista de Jesulín de Ubrique en Semana. Extraña porque no ocupa la portada, a pesar de ser exclusiva. El torero está a punto de cumplir 50 y lo ha celebrado volviendo a al televisión en el programa Masterchef Celebrity. "Relajado y dispuesto", leemos, Jesulín "se dedicó a mirar de reojo a su mujer, que se encontraba al final de la sala esperando a que terminara nuestra entrevista".

El matador reconoce que durante las grabaciones ha echado mucho de menos a su familia y que su hijo pequeño cumplió un año mientras estaba en plena producción, "pero todo ha merecido la pena". Dice que ha tenido una nómina como un trabajador más, que ha fregado platos, limpiado la cocina y hacía de todo. Pero reconoce que luego en casa no, porque "está saturado de tantos fogones y tanto estrés". "Ya empezaré, la cocina no se va a mover de su sitio".

Jesulín también asegura que tras su paso por los programas El Desafío y Masterchef su intención es no hacer nada más en la televisión. "Voy a cumplir 50 años y 35 como torero el próximo año, mi meta es poder prepararme para celebrarlo". Aunque deja abierta la puerta a una docuserie sobre su vida.

Primera entrevista de Belén Corsini

Por fin un miembro de la Casa de Alba se decide a hablar en público después de años de silencio. La muerte de Cayetana alejó a esta saga de aristócratas de la prensa rosa y cada vez es más raro que concedan entrevistas. Ahora, Belén Corsini, Condesa de Osorno y esposa de Carlos Fitz-James, el hijo del duque de Alba, rompe su silencio en Hola, revista en la que posa junto a sus hermanas.

Belén se define como una persona "bastante transparente" que procura que no le afecte lo que piensen los demás de ella. Le gustaría tener familia numerosa y el verano lo pasa en Cantabria, como cuando era niña. Aunque se trata de una producción de moda, que aporta poco o menos, sí supone un cambio de comportamiento y quién sabe si el primer paso para convertirse en una habitual del mundo rosa.

Cóctel de noticias

Las revistas despiden a María Jiménez. Todas han tirado de hemeroteca para sacar sus mejores fotos de la cantante, fallecida la semana pasada en Sevilla. Sara Carbonero y Nacho Taboada celebran un año y medio de amor en París. Hola nos muestra varias fotos en las que la presentadora y su músico cantante disfrutan de una terraza en la ciudad del amor mientras se regalan besos, caricias y carantoñas. Sara, muy reacia a la prensa rosa, aparece relajada y feliz. Los dos viven juntos desde la primavera y ya no esconden su relación.

Beatrice Borromeo presenta su documental en Hola. La nuera de Carolina de Mónaco desde que en 2015 se casó con su hijo Pierre Casiraghi protagoniza la portada de la revista para promocionar el documental que acaba de presentar en Netflix. Borromeo, periodista de profesión, ha filmado una serie sobre el episodio más oscuro de la vida de Víctor Manuel de Saboya: la muerte del joven Dirk Hamer. Ahora prepara una nueva producción en la que repasará la historia del los Grimaldi.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya no esconden su amor. La hermana fea de las Kardashian (antes de operarse era terrorífica) sale con el actor más deseado por las juventudes mundiales.

Hola publica varias fotos de "la pareja que fascina a la Generación Z". Sofía Mazagatos espera a una niña. La Miss, embarazada a sus 48 años, será madre dentro de tres meses. Según Hola, espera una niña.

Santiago Pedraz vuelve al yate. El magistrado de la Audiencia Nacional repite verano en barco, esta vez con su nueva novia, que está embarazada del cuarto hijo del juez. Diez Minutos publica una foto de la pareja disfrutando del mar en Ibiza.