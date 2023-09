Ana Obregón se rompe en su regreso a la televisión: "Anita me ha perdonado la vida"

Alejada del foco mediático y completamente volcada en su nieta Ana Sandra, que está a punto de cumplir 6 meses y se ha convertido en su gran alegría y en su única prioridad, Ana Obregón reapareció este miércoles en Telecinco por todo lo alto. La bióloga se convirtió en la protagonista del estreno del nuevo programa de Mediaset, El musical de tu vida, y de la mano de Carlos Sobera recordó algunos de los episodios que han marcado su vida, sincerándose sobre los momentos más felices, pero también sobre los más dolorosos.

"Estoy muy emocionada, yo no me merezco un musical. Mi vida es agridulce, pero al fin de cuentas merece la pena vivir con todo lo que me ha pasado", dijo antes de dar el pistoletazo de salía al musical en que se hizo un repaso por su infancia, de la que atesora preciosos recuerdos: "Mis padres eran madraza y padrazo. Ella era más blandita y mi padre más rígido. Había empezado a trabajar con 11 años limpiando letrinas en la posguerra y quería que supiésemos lo que era ganarse el pan".

Como no podía ser de otra manera, una de las canciones tenía como protagonista a su hijo Aless, "mi mejor amigo, mi protector, el hombre de la casa", que falleció de cáncer el 13 de mayo de 2020 con 27 años: "Es tan maravilloso lo que hemos vivido, pero 27 años no es nada, él tenía derecho a vivir mucho más", se lamentó muy emocionada, asegurando que ha vivido "una tragedia" que no desea a nadie.

Incapaz de contener las lágrimas, Ana no perdió detalle de la actuación en que se recordó el nacimiento de su hijo, su especial relación, su enfermedad y su muerte, así como su último deseo de ser padre: "El día que nació Aless nací yo. Me lo puso muy fácil. Luchó con conraje, valentía y sentido del humor. El 2018, un día lo llevé al médico y pensaban que era una cosa de nada y a las dos de la mañana salieron del quirófano tras hacerle pruebas y le dijeron que tenía un tumor de 10 centímetro", narró sobre ese complicado momento.

Actualmente Ana tiene en su vida una alegría y una prioridad: su nieta Ana Sandra: "Dos semanas antes de dejarnos, Aless me pidió que le diera un bolígrafo y un papel. Estaba muy malito y casi no podía ni escribir. Me dijo, mira mamá, yo no sé si voy a estar aquí, pero en caso de que no esté, yo quiero dejar una hija o un hijo en la tierra, juradme y prometedme que lo vais a hacer", recordó sin poder contener las lágrimas. "¿Qué tipo de madre no realiza la voluntad de su hijo?¿Qué tipo de madre en el mundo haría eso? ¿Sería una buena madre?", se preguntó la invitada.

"Anita huele a Aless. Es todo. He vuelto a vivir otra vez. La vida ahora tiene un significado. Anita es el motivo que me ha perdonado la vida estos tres últimos años que no quería estar aquí", se sinceró, confirmando que la pequeña le ha devuelto las ganas de vivir.