La marquesa de Griñón no podía faltar al desfile de Pedro de Hierro celebrado durante la Mercedes Fashion Week, firma con lo que colabora, y como era de esperar la expectación estaba servida. No ha hecho esperar a la prensa, y ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho , con la amabilidad y el humor que le caracteriza. No puede ocultar lo feliz que siente, lo refleja en su cara, y no puede estar más guapa. Para la ocasión ha Lucido un traje de chaqueta de color rojo, que sin lugar a dudas ha sido todo un acierto. "El rojo es uno de mis favoritos". Así lo ha confesado.

Tamara contó lo bien que se encuentra ,y lo mucho que está disfrutando de su matrimonio." Es muy parecido a lo de antes pero ahora hay una unión especial, no solemos desayunar, somos muy ordenados y también tenemos a alguien que nos ayuda. Estamos deseando cambiarnos a nuestra nueva casa, ya estamos con los últimos remates, todo a punto de caramelo, para Navidad, estamos allí. Tenemos dos dormitorios, y una gran terraza es muy pequeñita, son 160 metros cuadrados, de momento es el cuarto de invitados, y si aumenta la familia, pues ya veremos lo que hacemos".

Respecto a las fotos visitando una clínica de fertilidad, contó que le dijeron que esta muy bien y sana. "Los médicos me han dicho que hay un factor muy importante que es mi edad, que me lo tome con calma, estoy cero agobiada. Me vacuné para ir a África, y ya he esperado el tiempo necesario. En la luna de miel, lo hemos pasado muy bien, lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos hecho borrón y cuenta nueva a todo lo referente a pasado, ha habido cosas que han sido dolorosas, que con el tiempo y con cariño, duelen, pero también hemos aprendido de ellas. En este momento no me imagino la vida sin Iñigo. Con la familia política me llevo muy bien, el pasado domingo estuvimos almorzando con su madre, y su hermana, ellos quieren seguir preservando su intimidad, y de verdad con ellos muy bien" Así de claro lo explicó

Tamara dijo que su madre está muy bien. "Que yo sepa, no está enamorada, lo que sí es cierto es que está feliz, la primera vez que está soltera desde que tenía 18 años".