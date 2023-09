La intención oculta tras la carta de Bigote Arrocet a María Teresa Campos, según Federico Jiménez Losantos

Más de una semana después de la muerte de María Teresa Campos, Edmundo Arrocet se ha despedido de ella con una carta enviada al periodista Saúl Ortiz y publicada en el diario 20minutos. El mismo día de su fallecimiento, Bigote contó en Espejo Público cómo se enteró de la noticia a través de su representante, ya que según él se encuentra alejado de los medios de comunicación.

"Querido Saúl: me gustaría que Dios me hubiera bendecido con el don que le dio a Rubén Darío, Gabriela Mistral o la fácil y magistral pluma de Giovanni Papini para poder desahogar mi corazón con desenvoltura y poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas", comienza la misiva.

"Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras", continúa sincero sobre la que fue su pareja durante cinco años y siete meses.

"Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo". Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen", sentencia, desmintiendo una vez más que rompiera con ella con un simple mensaje. "Yo me creo la versión de Teresa porque nos la contó ella en directo en el programa", opinó Isabel González en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Federico Jiménez Losantos cree que "la carta es de una prosa mazorral, que hubiera dicho Umbral, una prosa pedregosa, una prosa adoquinada, es un peñazo y muy aburrida, de una pretenciosidad bastante repelente". "Esto de pellizquito por aquí, adornito por acá, exageración, ‘magnitud’... ¿Cómo que magnitud? Magnitud es de un terremoto (...) Una mezcla de cursilería y un mal bachillerato", bromeó el director de Es la mañana.

¿Cuál es la intención de la carta si la pareja dejó de hablarse el mismo día que rompieron? "Ya verás que con la guerra de Ana Rosa y Sonsoles en televisión van a echar mano de lo que sea", dijo Jiménez Losantos sobre una posible invitación a Bigote por parte de los programas TardeAR (Telecinco) y Y ahora Sonsoles (Telecinco) en su batalla por la audiencia.