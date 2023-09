Así ha sido la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: una sorpresa para los invitados y dos importantes ausencias

Kiko Hernández y Fran Antón ya se han casado. Este sábado a mediodía el colaborador de televisión y el actor se daban el 'sí, quiero' y ponían la guinda a una historia de amor que trataron de ocultar durante meses a pesar de los constante rumores que los relacionaban. La celebración ha tenido lugar en el Hotel Meliá Puerto, uno de los rincones favoritos de la pareja y donde han reunido a cientos de familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Este medio ha podido saber que las lágrimas y la emoción han estado muy presentes durante la ceremonia, que ha estado oficializada por la concejala Fadela Mohatar, y que se ha alargado más de lo que estaba previsto debido a la gran cantidad de gente que ha participado en la misma compartiendo a través de lecturas cómo han vivido la historia de amor de los novios.

Una de las intervenciones más emocionantes ha sido la de Marta López, amiga de Kiko, que aunque no tenía preparado un discurso, finalmente se atrevido a pronunciar unas palabras a petición del novio. "A mí me ha puteado, como siempre. Todos lo tenían estudiado y me ha hecho salir sin tener nada preparado", ha contado al programa Fiesta.

Entre los invitados más conocidos a la boda destacan algunos compañeros de Sálvame como Kiko Matamoros, Laura Fa, Pilar Vidal, Lydia Lozano, Josep Ferré o el diseñador José Perea. Han faltado dos caras del mismo programa que pese a estar invitadas, finalmente no han podido acudir como es el caso de Belén Esteban, que este sábado ya tenía previsto disfrutar concierto de Karol G en Madrid, y María Patiño que no ha podido asistir por motivos personales. Las que parece que no estaban invitadas eran las hermanas Campos, pese a la gran relación que Kiko tenía con su madre María Teresa Campos.

Tampoco han faltado compañeros de trabajo de Fran y Kiko sobre los escenarios como la actriz Marta Valverde, que llegada muy emocionada al Hotel Meliá, y otros como María Mendoza.

En la ceremonia ha habido momentos divertidos, emotivos y un homenaje muy especial para Mila Ximénez, cuya figura ha estado muy presente. Los novios han regalado una vela a todos los invitados para encenderla y recordar tanto a la periodista como a su amiga Begoña Sierra, dueña del Bingo Las Vegas, que falleció pocos días después que la colaboradora.

Para dejar un buen sabor de boca a los invitados después de la emoción vivida, los novios han desvelado que volverán a ser padres el próximo año. Una noticia inesperada para los asistentes que han vitoreado y aplaudido por la felicidad de la pareja.