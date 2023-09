Laura Bozzo se olvida de las cámaras y enseña el pecho en sus primeras horas en 'GH VIP'

Laura Bozzo se ha convertido en apenas unas horas en la gran protagonista de la octava edición de Gran hermano VIP que se estrenó este jueves en Telecinco. La mítica presentadora y abogada peruana se está integrando bien entre sus compañeros y ya la hemos podido ver bailando, riendo y haciendo reír a sus compañeros con sus peculiar sentido del humor.

Tan a gusto está dentro de la casa de Guadalix de la Sierra que durante unos minutos se olvidó de que está rodeada de cámara. Tanto es así que incluso mostró sus pechos a los espectadores, momento que los seguidores no tardaron en capturar y compartir en sus redes sociales. "Si alguien tiene puesto el 24 horas, te las ha visto enteras", le avisaron sus compañeros.

A Laura Bozzo se le olvida que hay Cámaras #GHVIP8 pic.twitter.com/VH5m8f1WCt — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 15, 2023

Aunque ahora está disfrutando de la experiencia, su entrada en la casa no fue todo lo satisfactoria que ella esperaba. La nueva casa de Guadalix se divide en dos áreas: la casa propiamente dicha y una zona que simula una cueva donde los concursantes, divididos en dos grupos, tendrán que convivir. Al descubrir que su destino podría ser 'el paleolítico', así se llama la cueva, Laura Bozzo amenazó con abandonar el concurso.

"¡Yo me voy! Quiero hablar con alguien de producción", dijo totalmente desencantada. "A mi no me hace falta esto", con un claro ataque de ansiedad. Su compañera Oriana Marzolli trató de calmarla y hacerle entender que es solo un juego: "Tienes que controlar la ansiedad...Yo tuve una experiencia parecida a la tuya y fui de queen", dijo refiriéndose a su abandono de la misma casa en el año 2018 a las 48 horas de comenzar el concurso.