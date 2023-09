¿Qué futuro le espera a Kevin Spacey tras ser absuelto de sus cargos por abusos sexuales?

El pasado 26 de julio fue uno de los días que nunca olvidará el actor Kevin Spacey. Se da la circunstancia de que en esa fecha cumplía sesenta y cuatro años. Pero su aniversario era lo de menos para él. Lo que celebró fue ser absuelto de nueve cargos que le imputaban en el tribunal británico de Southwark, en Londres, por abusos sexuales. Quedó en libertad y salió a la calle llorando. También en 2018 otro tribunal de Los Ángeles dictó sentencia sobre otros cargos parecidos, y lo declararon no culpable, que es un recurso jurídico en los Estados Unidos que, aunque diferente al de inocencia, viene a favorecer al acusado. Asimismo en octubre de 2022, en Nueva York, la justicia volvió a considerarlo inocente en otro caso similar.

De momento, no parece que Kevin Spacey tenga asuntos pendientes que lo acusen de haber abusado sexualmente de alguien más. Todo ese embrollo que lo ha llevado a sentarse varias veces ante los jueces y jurados tanto en Estados Unidos como en Inglaterra tiene su origen en el año 2017 cuando un actor llamado Anthony Rapp denunció que teniendo catorce años fue acosado sexualmente por Spacey. Después, como si contra Kevin se hubiera orquestado un plan para ser demandado por más ciudadanos, resultó ser víctima de unas cuantas acusaciones, todas ellas coincidentes en haberse aprovechado de abusos sexuales, denunciantes, algunos de ellos anónimos. Kevin, había hace tiempo declarado ser homosexual. Y toda esa ronda de cargos contra él coincidió con el llamado Me Too, sólo que en su caso no fue que se aprovechara de mujeres, sino de varones jovencitos.

El final de la historia ha resultado ser un fiasco para los denunciantes tras la absolución de Kevin Spacey. Pero ¿hay detrás de ello maniobras de los abogados del actor que pudieran haber cambiado las denuncias de quienes se consideraron víctimas y fueron forzados sexualmente? Nunca se sabrá, probablemente. Y lo que cuenta es que todo da la impresión haber sido una mala película, una sucesión de falsas acusaciones admitidas en los juzgados en su día, que han quedado en nada. ¿Por qué esos denunciantes la tomaron contra Kevin Spacey? ¿Por qué juraron en falso? ¿No les pasará nada a éstos al haber faltado a la verdad?

Kevin Spacey ha vivido una tortura constante desde hace seis años. Fue eliminado del rodaje de "Todo el dinero del mundo", donde interpretaba la figura de John Paul Getty III. De igual modo hicieron otro tanto los productores de una serie de gran éxito, "House of Cards". Ni qué decir que no volvieron a llamarlo para ningún otro proyecto cinematográfico y televisivo. Quedó en Hollywood como un apestado.

En la actualidad, Kevin Spacey está casi arruinado, porque entre que no ha trabajado desde 2017 hasta la fecha y encima ha tenido que hacer frente a las costosas minutas de sus abogados, sus cuentas bancarias lo tienen preocupado: "Apenas tengo ingresos y encima me acosan las deudas".

Únicamente, en diciembre pasado, aceptó trabajar para una productora independiente en una película todavía sin fecha de estreno: "Control". Allí, en este "thriller" británico, Kevin Spacey no aparece en la pantalla; sólo se escucha su voz en "off".

El futuro inmediato de Kevin Spacey es más bien negro porque, aunque haya sido considerado inocente de cuanto le echaban en cara, ese supuesto pasado de turbios asuntos relacionados con la bragueta y sus devaneos con jovencitos gays no se olvidarán en mucho tiempo. Y en el cine, si un actor es señalado con presuntos delitos, ya no es rentable en las taquillas. Podría resultar benéfico que rodara una serie sobre lo que le pasó realmente y así el morbo de los espectadores lo rescataría del silencio en el que ahora se encuentra. Como quiera que en Hollywood, guionistas y actores siguen en huelga, Kevin Spacey no tiene a la vista propuesta alguna de ninguna productora norteamericana. Tal vez pruebe en Italia o en otro país, si es que lo llaman.

Una pena que este excelente actor, con una filmografía abundante y éxitos como "American Beauty", que le proporcionó un Óscar, más otro como actor de reparto en otra cinta, quedé marcado para siempre por un vidrioso asunto del que, al menos, ha salido airoso ante la justicia.