El "ataque de celos" de Aracely Arámbula por la reconciliación de Luis Miguel y su hija Michelle Salas

Aracely Arámbula ha vuelto a cargar contra Luis Miguel públicamente ahora que se encuentra inmerso en su exitosa gira musical y vive un momento dulce de la mano de Paloma Cuevas. La actriz y cantante mexicana acusa al su expareja de ser un padre ausente con sus hijos en común, Miguel y Daniel, ahora que ha salido a la luz que la reconciliación entre el cantante y su otra hija, Michelle Salas, es una realidad.

"Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá (...) A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos", dijo en declaraciones a la prensa mexicana.

La actriz fue más allá y habló de la relación de el sol de México con Paloma Cuevas, un auténtico fenómeno para la prensa rosa del país. "Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce", dijo sobre los que un día fueron amigos.

Las palabras de Aracely han sido comentadas en la crónica rosa de Es la mañana de Federico y según Beatriz Cortázar, lo suyo no es mal que "un ataque de celos". "Ella está rabiosa porque Michelle Salas se ha reconciliado con su padre y han estado los cuatro juntos -Luis Miguel, Paloma, Michelle y su prometido Danilo- en Las Vegas. La leyenda del padre malo que se lleva mal con sus hijos se acaba y resulta que hay una hija que le quiere muchísimo. Aracely tiene un ataque de celos que se muere pero al final pagan los hijos", opinó.

Tal y como Arámbula desveló el pasado fin de semana, ni ella ni sus hijos han sido invitados a ninguno de los próximos conciertos del cantante, que tiene por delante una larga gira. "No hemos recibido invitación para los conciertos, ni hemos recibido invitación para nada", aseguró, algo que sí ocurrió con su hija Michelle.