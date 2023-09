Así es la vida de la princesa Leonor en Zaragoza: "Tiene su grupo de amigas y se protegen"

La princesa Leonor ha cumplido su primer mes en la Academia General Militar de Zaragoza. Un intenso mes en el que la heredera de la corona ha practicado maniobras junto a sus compañeros cadetes y se ha acostumbrado a la disciplina militar. Aunque han trascendido pocos datos sobre su día a día en la academia, parece que Leonor no ha tardado en hacer un grupo de amigas con las que se divierte y hace planes cuando tienen permiso.

Y precisamente de esto, de compañerismo, va el acto que hoy tiene lugar en la academia. Se trata de la ceremonia de entrega del sable a los Caballeros y Damas Cadetes de la Academia General Militar de Zarazo y que se celebrará durante la tarde este martes 19 de septiembre. La princesa Leonor recibirá el suyo de un alumno de segundo, en un acto con gran carga simbólica, "probablemente de la alumna con mejor nota del año anterior", ha explicado la periodista Paloma Barrientos en Es la mañana de Federico.

Una Crónica Rosa en la que también han participado Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Beatriz Miranda, y donde han hablado sobre cómo será el acto al que no podrán asistir los familiares: "Esto no es como la jura de bandera a la que pueden ir los padres y los familiares. La imposición del sable es un acto privado". No obstante, no descartan que el Rey Felipe VI pueda acompañar a su hija en un día tan especial y podamos ver una fotografía a lo largo de la jornada.

Además, el director y presentador del matinal de esRadio ha dado más detalles sobre cómo es la vida de Leonor en Zaragoza. Según ha desvelado Federico, la princesa ya ha hecho "un grupo de cinco o seis amigas" que son las que están "todo el día con ella": "Van a bares juntas y se protegen unas a otras".