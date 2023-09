La cantante Encarna Navarro confirma su relación con Bertín Osborne durante 15 años

Un nuevo escándalo con una mujer ha llegado a la vida de Bertín Osborne. Tal y como desveló este martes Gema López en Espejo Público, el cantante tuvo una relación paralela a su matrimonio con Fabiola Martínez con Encarna Navarro, una cantante y exconcursante de Operación Triunfo 2006. "Cada vez que tenían ocasión se veían y quedaban", aseguró la nueva copresentadora de la mesa de corazón. Su compañera Laura Fa recalcó que esa relación "coincide con la época de Fabiola. Durante 15 años son muchos años con alguien".

La propia Encarna lo ha confirmado en el programa de las mañanas de Antena 3, donde además se ha mostrado indignada porque el cantante niega haber tenido una relación con ella. "Me niega ahora, como si no me hubiera visto nunca", dijo indignada, ya que además de un supuesto romance, también han compartido escenario.

"Yo de mi vida privada jamás he hablado. Me dedico a cantar pero no me gustaría permitir que me niegue. En quince años ha habido muchas confidencias entre los dos. Cuando me enteré de la noticia de que iba a ser padre, le mandé un WhatsApp", confesó sobre la futura paternidad de Bertín con Gabriela Guillén.

Encarna Navarro y Bertín Osborne

Los cantantes tienen una gran amistad y es habitual ver fotos de ambos subidos en el escenario en el Instagram de Encarna, cuyo nombre artístico es Enna. "Complicidad y magia", escribe en una publicación junto a Bertín, al que califica como "una gran persona, gran cantante, pero sobre todo, un gran amigo".

Laura Fa también se ha atrevido a asegurar que existe otra concursante del mismo programa que habría tenido algo con el presentador. "Otra concursante de OT también habría estado con él, pero esta era mucho más esporádica", dijo sin dar nombres.