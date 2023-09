Rocío Carrasco planta a Luis Mario Aparcero en el homenaje a Rocío Jurado en Chipiona

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, presidió este lunes el homenaje a Rocío Jurado por su 80 cumpleaños en un evento que recorrió el mausoleo y el monumento que la chipionera tiene en su tierra natal. "Ella decidió que era de Chipiona, como todo el mundo, y desde todas sus declaraciones en medios de comunicación y todas las televisiones del mundo, ella habla como chipionera, con lo cual Chipiona está tremendamente agradecida porque gracias a ella se conoce en el mundo entero, aparte de su monumentalidad y su situación geográfica, turismo y gastronomía, se conoce a nivel mundial por Rocío Jurado", aseguró Aparcero sobre su vecina más ilustre.

El político celebró el gran éxito el Museo de Rocío Jurado que se aprovechó de la polémica de Rocío Carrasco en los platós de televisión para llenar su aforo durante los primeros meses. Aunque ahora el flujo de visitantes ha menguado, el sitio ya se ha convertido en un destino de peregrinaje para los seguidores de ‘la más grande’: "Vienen de toda España. Ahora en septiembre viene mucha gente de Alicante, del País Vasco, de Galicia y por supuesto toda la cercanía de Andalucía que les coge mucho más cerca, pero tenemos más de cincuenta mil personas y muchos autocares que vienen a visitar lo que viene a ser el museo, el mausoleo y lo que viene siendo la ruta turística que recorre, muy agradablemente, todas las zonas más importantes de Chipiona donde Rocío tenía algo de relación".

Aparcero tuvo unas palabras de recuerdo para María Jiménez y María Teresa Campos, quiénes visitaron el municipio en más de una ocasión: "Efectivamente, María Teresa Campos estuvo en Chipiona con Rocío Jurado en una de sus actuaciones y con María Jiménez por supuesto que también, ha estado en Chipiona muchas veces, y Domingo Castaño que se no ha ido hoy 18 de septiembre y hemos tenido por lo menos un pequeño recordatorio. La España de los mitos, son grandes mitos que se nos escapan y se nos van".

Al homenaje no acudió ningún miembro de la familia de la artista, principalmente por la mala relación de los Mohedano con el alcalde, quién siempre ha mostrado predilección por Rocío Carrasco e incluso le apoyó públicamente durante la emisión de sus controvertidas docuseries en Telecinco. Pese a la buena sintonía, Rocío Carrasco declinó un año más la invitación del alcalde y tampoco se presentó a homenajear a su madre: "Bueno, la familia está toda invitada. La familia es muy larga, no solamente Rocío y Fidel, pero tendrán sus ocupaciones aunque me consta que están hoy, esta semana, pues viviendo esto presente igual que el 2 de julio cuando se celebra la conmemoración por su fallecimiento", dijo el político.

El alcalde de Chipiona terminó el homenaje a Rocío Jurado frente a su mausoleo, el cual lució muy arreglado con flores frescas: "Pocas flores son para lo que ella se merece, pero está precioso porque hay un equipo humano que constantemente cuida este centro muy visitado, por cierto, por miles de personas que aprovechan la visita al museo y luego aprovechan la visita al cementerio y aquí rezarle a ella también, y reconocerle un poquito su labor que ha sido muy importante".