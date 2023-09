Aitana, al borde del llanto tras encararse con el padre de una fan

Aitana es una de las cantantes más queridas por el público joven de nuestro país, por eso cada una de sus apariciones se convierten en una locura. La artista fue la última invitada a El Hormiguero de Pablo Motos y los fans se agolparon a las puertas del plató situado en la calle Alcalá para saludarla y hacerse una foto.

La joven intentó contentar a todos los fans que se acercaron pero el revuelo y la falta de tiempo hicieron imposible que les atendiera uno a uno. El padre de una de las niñas le afeó su actitud y según varios testigos, llegó a llamarla "asquerosa" y le recriminó que no se parara con sus hijos porque vive "gracias a ellos". "Es que la otra vez hiciste lo mismo", le dijo el hombre.

La intérprete de Las babys pidió a sus fans que se juntaran para tomarse todos juntos una foto y se encaró con el padre de la fan, que terminó llorando entre tanta tensión. "Solo te pido que tengas un poco más de respeto. Yo siempre que puedo me paro, lo único que pido es que tengáis un poco de respeto porque eso no está bien que lo digáis. Siempre que estoy en la calle y alguien me pide una foto, siempre me la hago, jamás digo que no", dijo muy dolida y con los ojos brillantes, a punto de llorar.

Un PADRE diciéndole a Aitana que no se para con los fans, que ellos son los que le pagan los conciertos, etc… Aitana espectacular: pic.twitter.com/1FpnNolTio — vɑro ♡ (@alvaritozk) September 20, 2023

A pesar de todo, Aitana está muy emocionada con el lanzamiento de su nuevo disco Alpha, que presentó en el programa de Motos. Varias canciones del disco ya han visto la luz y otras están a punto de salir, todas con la influencia pop de los años 90.