Una nueva mujer su suma al culebrón amoroso que desde hace meses lleva protagonizando Bertín Osborne. Aunque su divorcio de Fabiola Martínez fue amistoso y en buenos términos, principalmente por la intención de ambos de que sus hijos no sufrieran, la loca vida sentimental de Bertín no ha tardado en hacerse pública: primero su relación con la empresaria Gabriela Guillén, que está esperando un hijo suyo pero con la que ya no mantiene una relación sentimental, después llegó Chabeli Navarro, asegurando que también se quedó embarazada pero decidió abortar siguiendo "los consejos" del cantante, y ahora se suma la cantante y exconcursante de Operación Triunfo, Encarna Navarro, quién dice que ha estado con Bertín durante los últimos 15 años.

Desde que Laura Fa soltó la bomba en el plató de Espejo público, Encarna Navarro ya ha hablado con varios programas entre ellos Vamos a ver, donde se reafirma en que nunca ha tenido una relación sentimental con Bertín, sino de "amistad" en la que tuvieron "encuentros íntimos de manera intermitente": "Como dos personas adultas que somos, hemos tenido nuestro encuentros siempre y cuando, quiero recalcarlo, ambos hemos estado solteros", aseguró.

Un testimonio que no encaja ya que, si ambos estaban sin pareja y su relación comenzó hace 15 años, ¿cuándo se produjeron sus encuentros si el cantante estuvo casado durante veinte años con la venezolana? A tenor de sus palabras, Encarna podría haber desvelado que el matrimonio de Bertín y Fabiola estuvo lleno de altibajos, con amagos de ruptura que el artista podría haber aprovechado para visitar a su amiga especial.

Bertín por su parte, prefiere mantener un perfil bajo respecto a este asunto. Estos últimos días no están siendo fáciles para él, pues no solo ha vuelto a copar los titulares de la prensa del corazón por sus supuestos escarceos amorosos sino que además se siente traicionado por Encarna, a la que tantas veces trató de ayudar en su carrera musical.

Aún así, Bertín sí habría mandado un demoledor mensaje privado a la triunfita cuyo contenido se desveló en el programa de Telecinco presentado por Sandra Barneda: "No sé como no se te cae la cara de vergüenza después de lo que has contado. Con lo bien que te hemos tratado siempre en nuestra familia. Al final sois todas iguales y solo os interesa el dinero".