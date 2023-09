Tamara Falcó comparte las fotografías nunca vistas de su boda con Íñigo Onieva

7 / 9

Fue gracias al "espíritu de la Navidad" cuando Tamara se planteó "¿por qué no ir a misa juntos?". Y así fue, acudieron juntos a la misa del gallo y, a partir de entonces, "intercambiamos muchas cosas que a ambos nos habían hecho daño", pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando a la Marquesa de Griñón se le encendió la bombilla. "El 31 dije: 'Yo quiero empezar el año bien'. Me pasé toda la tarde fatal y me puse a escribir una lista sobre las mil formas de amar. El 28 pasa lo de mi madre y Mario... Mi madre hace un comentario sobre mi tío Julio (Iglesias) acerca de lo que era estar enamorado y yo pensé: 'Si ellos nunca se han dado una oportunidad y ahora tienen vida separadas'. Entonces me dio que pensar. Algo me hizo clic" contó Tamara en 'El Hormiguero'.