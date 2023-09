Juncal Rivero, Miss Europa y dos veces divorciada, irrumpe en las tardes de TVE

Quien fuera Miss España en 1984 y Miss Europa un año después, la vallisoletana Juncal Rivero, ha sido fichada para el programa de las tardes de Televisión Española, La Plaza, que presentado por Jordi González competirá en la misma franja horaria con otros dos espacios, en diferentes cadenas, a cuyo frente están Ana Rosa Quintana por un lado y, por otro, Sonsoles Ónega. Juncal Rivero compartirá tertulia con Mariló Montero y otras dos invitadas. A sus cincuenta y siete años mantiene un espléndido físico, con una vida rica de acontecimientos sentimentales, tras dos divorcios, y madre de un hijo que cuenta diecinueve años. Ausente siete años de las televisiones, se ha venido dedicando al frente de la organización de Miss y Míster España.

María Juncal Rivero Fadrique vino al mundo en Valladolid el 31 de agosto de 1966. Heredó de su madre un ostensible encanto físico, quien la animó siempre a presentarse a pruebas para ser modelo. Lo consiguió, exhibiendo ropa de importantes diseñadores. Su notoriedad aumentó al ser elegida Miss España y Miss Europa, disparándose su cotización.

Participó en algunas series de gran audiencia: El súper, La casa de los líos, donde conoció al eterno galán Arturo Fernández, quien la escogió para su pareja teatral en el vodevil Desconcierto, que se estrenó en 2005 permaneciendo en cartel un par de temporadas. No obstante ese debut como actriz novata, del que salió airosa, lo que le proporcionaron más popularidad fueron los programas de presentadora que dirigía José Luis Moreno. Ya en 2011 y luego también tres años después, reapareció en la pequeña pantalla con breves papeles en La que se avecina. En síntesis, esa es su biografía artística.

Con respecto a sus experiencias sentimentales, aparecía en las revistas del corazón junto a conocidos personajes: el príncipe Michel de Yugoslavia, Mirko (hijo de Gina Lollobrígida), el torero Óscar Higares, el cantante Manuel Quijano, el armador que responde al apelativo de Fefé, seductor de más de una dama de buen ver… Desconocemos hasta dónde llegaron esas relaciones, más o menos íntimas, pues ella siempre se mostró muy discreta con los reporteros, sin esconder una sempiterna sonrisa.

Juncal Rivero en sus tiempos de Miss | Archivo

Cuando fue contratada por Félix Cabeza como relaciones públicas de su emporio gastronómico, la cadena La Dorada, especializada en exquisitos pescados y mariscos, ya se barruntaba algo entre ambos. El empresario se enriqueció en poco tiempo. Por sus establecimientos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Marbella desfilaban famosos comensales y público en general con billetera capaz de hacer frente a facturas a tono con los menús. En poco tiempo Cabeza se hizo millonario como decíamos y afrontó un riesgo importante abriendo en París un amplísimo local que lo llevaría casi a la ruina. Antes de que eso sucediera, se divorció de su mujer contrayendo matrimonio con su colaboradora Juncal Rivero, ya alejada de las pasarelas de moda y los programas de televisión. Boda que tuvo lugar, de carácter civil, en el consulado de España en Milán. Veinte años le llevaba el novio. Y cinco lo que les duró el matrimonio. Tarifaron de tal manera que a la hora de resolver el destino del piso que habitaban en Madrid tardaron en ponerse de acuerdo, entre cruzadas invectivas entre ambos.

Félix trató de "levantar cabeza", manteniendo parte de su ya diezmado negocio. Tras aquel sueño roto de París, Juncal hubo de buscarse la vida y recurrió a quienes mantenían los derechos del concurso de Miss España. Tardó en enamorarse de nuevo. Y lo hizo con un millonario, el sueco Fredrick Anders Alm, hijo del propietario de la franquicia de Ikea en Palma de Mallorca, la isla donde celebraron su boda en 2004, en una iglesia de la capital. Tuvieron un hijo, Derek. Pero Juncal, por las razones que fuesen y que nunca explicó, se divorció por segunda vez un par de años más tarde. Es muy posible que influyeran los deseos de ella para seguir su carrera artística. Y es lo que hizo tras abandonar su hogar mallorquín definitivamente.

Han transcurrido diecisiete años de aquel segundo malogrado matrimonio de Juncal Rivero. No habíamos sabido más de ella desde entonces, desconociendo si ahora tiene o no nueva pareja. Es de suponer que con su reaparición estos días en Televisión Española, los medios de comunicación evoquen ese pasado amoroso de la miss vallisoletana, que nos hemos anticipado en contarles. En Wikipedia no aparece por ningún lado su primera experiencia matrimonial, por cierto.