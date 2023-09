Amarna Miller se querella contra Irene Montero y Ángela Rodríguez 'Pam' por un delito de odio

El pasado mes de enero Amarna Miller anunció acciones legales contra el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero por patrocinar una exposición en la que la acusaban de estar "a favor de la pedofilia y la violación". La denuncia incluye a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, por "denigrar, ensuciar la imagen y dañar la reputación" de la exactriz porno al financiar con dinero público una exposición contra la explotación sexual en la estación de Atocha.

Ahora, la ahora escritora, artista e influencer ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo acusándolas de un delito de odio y otro de injurias y calumnias, según ha adelantado Caso Abierto. La querella está dirigida también contra la directora y la diseñadora de la performance y contra un alto cargo de Adif por permitir celebrar la exposición en sus instalaciones, en este caso en la estación madrileña.

"En el suelo había un rollo de papel con extractos de entrevistas con muchas afirmaciones y entre ellas, estaba mi nombre, o sea Amarna, y luego todo el rato las iniciales AM diciendo cosas como que yo estoy a favor de la pedofilia y la violación. Diciendo que hago un flaco favor al feminismo", relató a principios de 2023 Miller en la cadena catalana 8TV.

La muestra, bautizada como "Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades", estaba repleta de mensajes dirigidos personalmente a ella: "Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo (…) No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación".

La denunciante habla de "graves acusaciones" vertidas contra ella que constituyen un delito de incitación al odio "por razones de género e ideología" contra una parte del colectivo feminista. "El mensaje lanzado criminaliza el feminismo libertario o pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución y las trabajadoras sexuales", ya que en la performance "se acusa directamente a Miller, estandarte del feminismo pro-derechos, de defender la violación y la pedofilia", reza la querella a la que ha tenido acceso el citado medio.

"Si bien se la ataca a ella directamente, también se daña su reputación como figura pública, mediática y de gran reconocimiento a nivel nacional, por su lucha por el feminismo y sus labores sociales", añade. La exactriz porno asegura que las "feroces injurias" vertidas contra ella en la exposición celebrada en Atocha han mermado su credibilidad, "haciendo que el ideario de Miller y sus intervenciones sean vistas, por una gran parte del colectivo feminista, como una parodia o burla del feminismo". Miller pide al Alto Tribunal que interrogue a los implicados y solicita una indemnicen con 280.000 euros por los daños y perjuicios que le han ocasionado.