La cantante Encarna Navarro ha aparecido en Fiesta, el programa de Emma García, para romper su silencio sobre su presunta relación sentimental con Bertín Osborne. Unos encuentros que se habrían venido produciendo durante quince años y de manera intermitente, aunque según Encarna, siempre cuando estaban solteros.

Por eso, Encarna sigue manteniendo que "no soy la amante, ni lo soy ni lo he sido". Aunque las fechas no cuadran, "ha sido una relación de 15 años. Que hayamos podido tener un encuentro íntimo de vez en cuando... claro... Siempre cuando estábamos solteros, o al menos yo". Ella califica su relación de, fundamentalmente, amigos.

Encarna Navarro se quejó de los titulares y se manifiesta "cansada" porque "se está haciendo daño a terceras personas. Hay muchas versiones y la dueña de la versión soy yo". "Nunca ha estado enamorada de Bertín. Nuestras relaciones íntimas han estado contadas con los dedos de las manos y lo que hemos tenido es una relación de amistad muy bonita", aseguró en el programa de Telecinco.

Lo que sí reconoce la cantante es que "Cuando te relacionas con Bertín sabes que tienes que tener la cabeza fría. No te puedes enamorar de él. Yo tenía las cosas muy claras. La gente solo se centra en las relaciones íntimas, esas están contadas con los dedos de una mano".

Ella reivindicó su profesión frente a aquellos que la tachan de oportunista. No quiero que esto perjudique para nada en mi carrera. Yo no he hablado con Telecinco, Telecinco me ha buscado a mi", dijo al respecto de su aparición.

Lo que no quita para que se sienta profundamente decepcionada con el cantante, que ha cortado la comunicación con ella de la noche a la mañana. "Hasta hace poco, yo hablaba con él. Yo no le voy a llamar, pero creo que tenemos una conversación privada pendiente porque creo que yo, a él, no le he atacado en ningún momento. Jamás he entrado en su vida privada ni él en la mía. Me ha dicho que todas somos iguales, es parte de un WhatsApp que me escribió, pero no le contesté. Ni a este ni al que me mandó hace dos meses cuando salió la noticia. Era en la misma línea".