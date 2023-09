Chabelita pone el último clavo en su relación con Isabel Pantoja

Isa Pantoja se ha 'cansado' de justificar a su madre. Y tras su sonada ausencia en el concierto de Isabel Pantoja este sábado en Sevilla, ha confirmado en Vamos a ver lo que era un secreto a voces que hasta ahora nunca había querido admitir en público: No tiene relación con su progenitora y es consciente de que sería casi un milagro que la tonadillera asistiese a su boda con Asraf Beno el próximo 13 de octubre.

Isa aseguró que si no fue al concierto fue porque no tenía "lo que necesitaba", acabando por reconocer que, pese a que efectivamente ella no necesita invitación para presentarse, sí fue la falta de contacto con su madre la causa final para que decidiese ausentarse. "Ir por narices, acudir a su camerino y montar el show era exponerla, y no creo que sea lo mejor".

El colaborador Antonio Rossi logró que la joven se abriera, al menos hasta cierto punto. "Me parece increíble que se nos ponga como los grandes ausentes a Kiko y a mí. No tiene mucho sentido que él estuviese porque la gente sabe lo de mi hermano, y yo tampoco sin saber hablado con ella antes. Sin haber tenido esa conversación no tiene sentido ir al concierto".

Y es que madre e hija no tienen relación: "Ninguna ahora mismo", confesó Chabelita. "Para vosotros Isabel Pantoja es una artista, pero para mí es mi madre primero", dijo. "Me planteé ir al concierto porque quiero que venga a mi boda, pero quiero hablar con ella. No fui porque esperaba una respuesta y no la tuve. No tenemos relación".

La hija de la cantante ha admitido así que Isabel Pantoja no irá a su boda porque así lo ha decidido. "No la voy a juzgar ni quiero que nadie lo haga. No sé por qué no quiere hablar conmigo y no quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo".

Eso sí, Chabelita tiene la "conciencia tranquila" porque ha intentado "acercarse". "sSi no quiere venir yo la respeto. La situación no me gusta pero no voy a entrar a juzgarla".

Preguntada por si existe la posibilidad de que vaya si otros invitados como Jorge Javier Vázquez, su padrino, y Dulce, la niñera, se ausentasen, ella fue clara: "Ellos mismos me han dicho que no irían porque quieren verme feliz. Pero yo sí quiero hacer lo hago, esté quien esté".