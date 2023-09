Federico Jiménez Losantos responde con firmeza a los abogados de Enrique Ponce y Ana Soria

El despacho de abogados Medina Cuadros ha emitido un escrito dirigido personalmente a Federico Jiménez Losantos por los comentarios vertidos sobre Enrique Ponce y Ana Soria en la crónica rosa de Es la mañana de Federico y la sección Chic de Libertad Digital. En la nota, los abogados enumeran las ocasiones en las que esta casa ha hecho mención a sus clientes "donde se vertieron una serie de rumores atentatorios contra el honor e intimidad de mis representados".

"¿Cómo que rumores? ¿Ponce no dejó a su señora y se fue con esta joven? ¿No se publicó una foto de Ana Soria en una plaza de toros de México cuando él estaba casado? Cuando Ponce se monta en el cocodrilo, ¿era un rumor? Yo jugaría que es una foto. Cuando hacen el tiktok haciendo cositas, cuando él le muerde el lobanillo a ella en Granada, ¿son rumores o son cosas que ellos publican?", se pregunta el director de Es la mañana haciendo una cronología de la relación de la pareja. "¿Es un rumor que han estado en El Hormiguero hace muy pocos días para que todos conozcamos su historia de amor? Lo han visto 4 millones de personas, que es la audiencia del programa", recuerda.

El escrito de Medina Cuadros continúa. "Lamentablemente, la continua difusión de rumores y manifestaciones carentes de fundamento (‘no sabemos a qué rumores se refiere’) sobre la relación entre Ponce y Soria y que han tenido una amplia reproducción en otros medios de comunicación, han afectado gravemente a su vida íntima y familiar". "Yo les veo tan felices. Desde los cuernos -como se dice vulgarmente- a la señora de Ponce y desde que se liaron y aparecieron juntos, yo les veo felices juntos. Es verdad que esta es una sección influyente pero nosotros comentamos también lo que dicen otros medios. Comentamos las fotografías, que son inequívocas. El cocodrilo no lo he puesto yo. La pelea en el monte, el tropezón de Anita que casi se nos rompe la pierna en el pantalán... Yo no he grabado tiktok a espaldas de ellos. Lo último que hemos visto es ella saltando la verja de su casa porque se había dejado la llave pero yo no se la he quitado", continúa Jimenez Losantos.

El bufete insta al director del programa "a que cese definitiva e inmediatamente la emisión y difusión de cualquier opinión o contenido relacionado con la vida de don Enrique Ponce Martínez y doña Ana Soria Moreno tanto en el diario Libertad Digital como en el programa de esRadio y se abstenga de difundir más informaciones u opiniones que atentan gravemente contra el honor e intimidad de nuestros mandantes".

"¿Usted qué me está pidiendo? ¿Que yo renuncie a mi derecho del artículo 20 de la Constitución, que es a manifestar y difundir por cualquier medio la opinión que yo tenga sobre cualquier cosa? ¿Qué es lo que no es veraz y que se haya dicho aquí?", denuncia Jiménez Losantos. "¿En qué país se creen ustedes que están? Primero hagan un Bachillerato, después lean la Constitución y luego, tengan un poco de sentido del ridículo porque esto es ridículo, esto no es propio de un bufete de abogados. Esto es una petición ilegal, imposible de cumplir, falsa en todos sus términos y deja a sus representados a la altura del betún", añade.

Cabe recordar que Ana Soria tiene un perfil público de Instagram con perfil verificado (algo que solo hacen los famosos) y con más de 136.000 seguidores donde habitualmente hace alarde de su relación con el torero retirado. Aunque Ponce cerró sus redes sociales, cuando se hizo público su noviazgo era muy activo a la hora de mostrar su amor por la joven, tal y como recuerda Paloma Barrientos en la crónica rosa. "Hay unas imágenes besándose, otra en una especie de cama... Se criticó mucho porque ella no, pero Ponce sí tiene una responsabilidad con respecto a su familia.

"Si quieren que nos callemos, olvídenlo. Y de paso recordamos la actividad de esa banda donde está el abogado de narco, que es Baltasar Garzón, el juez corrupto por excelencia que está expulsado de la carrera judicial por prevaricación", relata el director del programa, recordando la relación personal del juez con el padre de Ana Soria, además de con Medina Cuadros.